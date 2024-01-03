Фермерам пролонгируют кредиты: Минсельхоз внес изменения в правила

Сельское хозяйство
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Во исполнение поручения Главы государства министерством принимаются меры по пролонгации займов фермеров, пострадавших от погодных условий в 2023 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ

Фото: Kazpravda.kz

Так, Минсельхоз внес изменения в Правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов АПК, а также лизинге на приобретение сельхозживотных, техники и оборудования.

«Принятые новшества позволят увеличить срок представления отсрочки по выплате ставки вознаграждения и (или) погашению основного долга с 10 месяцев до 24 месяцев в связи с наступлением ухудшающих обстоятельств для заемщика», - говорится в сообщении.   

Ранее в рамках мер по проведению пролонгации и льготной программы по кредитованию весенне-полевых и уборочных работ «Кең дала», проведена реструктуризация бюджетного кредита, которая позволила осуществить пролонгацию займов участникам программы без применения штрафных санкций.

При этом в случае необходимости проведения пролонгации займов вне вышеуказанной реструктуризации бюджетного кредита, предусмотрено проведение пролонгации путем замещения бюджетных средств на собственные либо привлеченные средства финансового института. При этом ставка финансирования по таким пролонгированным займам формируется в условиях рынка и может превышать 19-20%.

«В этой связи, для обеспечения снижения ставки вознаграждения для конечного заемщика – фермера в Правилах предусмотрена возможность участия пролонгированных по рыночной ставке договоров займов в программе субсидирования. Соответственно, субъекты АПК получат возможность снизить ставку вознаграждения до 6%, а разница будет оплачиваться государством.

Соответствующий приказ Минсельхоза прошел госрегистрацию 29 декабря 2023 года и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - сообщает пресс-служба МСХ.

Напомним, в целом на цели субсидирования ставок вознаграждения в рамках данной программы в 2024 году в бюджетах МИО предусмотрено 87,2 млрд тенге бюджетных средств.

#кредиты #МСХ #правила

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