Фестиваль "Судьба страны – моя судьба!" стартовал в Астане

Культура
Сегодня в Астане начинается XVI городской Фестиваль дружбы народа Казахстана "Елімнің тағдыры – менің тағдырым!", посвященный 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Как сообщается, в фестивале примут участие творческие коллективы этнокультурных объединений столицы. В концертной программе этнокультурные объединения представят 7 разножанровых художественных номеров, включающих в себя: хоры или вокальные группы, сольное исполнение (вокал и инструментальные произведения), ансамбли народных инструментов, хореографию, художественное чтение, номер на государственном языке или на казахском национальном инструменте.
"Согласно правилам фестиваля, выступления участников проводятся в "живом исполнении", исключается исполнение под фонограмму и привлечение артистов, не являющихся членами художественных коллективов этнокультурного объединения", – информирует пресс-служба.
Победители и участники фестиваля будут награждены дипломами и ценными подарками на гала-концерте, который состоится 19 апреля в 15.00 в национальной картинной галерее "Астана".
Как сообщается, в фестивале примут участие творческие коллективы этнокультурных объединений столицы. В концертной программе этнокультурные объединения представят 7 разножанровых художественных номеров, включающих в себя: хоры или вокальные группы, сольное исполнение (вокал и инструментальные произведения), ансамбли народных инструментов, хореографию, художественное чтение, номер на государственном языке или на казахском национальном инструменте.
"Согласно правилам фестиваля, выступления участников проводятся в "живом исполнении", исключается исполнение под фонограмму и привлечение артистов, не являющихся членами художественных коллективов этнокультурного объединения", – информирует пресс-служба.
Победители и участники фестиваля будут награждены дипломами и ценными подарками на гала-концерте, который состоится 19 апреля в 15.00 в национальной картинной галерее "Астана".