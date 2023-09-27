Фейковое интервью премьер-министра распространяют в Казнете

В социальных сетях распространяется мошенническая реклама с использованием фотографии премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz .

Фото: Telegram/KZgovernment

На стороннем сайте размещено якобы интервью главы правительства, в котором мошенники призывают читателей использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту. Это фейк, поясняет портал.

В пресс-службе правительства подтвердили, что данная информация не соответствует действительности, и призвали казахстанцев не поддаваться на действия мошенников.

В свою очередь в Министерстве культуры и информации РК сообщили, что обратились в администрацию социальных сетей с запросом о блокировке противоправного контента.

Отметим, что недавно аналогичный фейк распространялся в социальных сетях с упоминанием заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, где пользователям также предлагался якобы легкий путь заработка.