Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего игрока по итогам 2025 года. Об этом сообщается на сайте организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru
Награду получил атакующий полузащитник ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.
«Он был ключевой фигурой на пути клуба к первому в истории титулу Лиги чемпионов УЕФА, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач в ходе триумфальной европейской кампании», — заявили в ФИФА.
Лучшим тренером по итогам года признан наставник ПСЖ Луис Энрике. Под его руководством парижане взяли пять титулов.
В сентября Дембеле получил «Золотой мяч». На то, что форвард возьмет награду во второй раз подряд, можно поставить с коэффициентом 11,00, отмечает издание.