ФИФА назвала лучшего футболиста года

Футбол,В мире
43
Айман Аманжолова
корреспондент

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего игрока по итогам 2025 года. Об этом сообщается на сайте организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: euro.com.ua

Награду получил атакующий полузащитник ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

«Он был ключевой фигурой на пути клуба к первому в истории титулу Лиги чемпионов УЕФА, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач в ходе триумфальной европейской кампании», — заявили в ФИФА.

Лучшим тренером по итогам года признан наставник ПСЖ Луис Энрике. Под его руководством парижане взяли пять титулов.

В сентября Дембеле получил «Золотой мяч». На то, что форвард возьмет награду во второй раз подряд, можно поставить с коэффициентом 11,00, отмечает издание.

#ФИФА #футболист #Золотой мяч

