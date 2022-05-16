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Международное сотрудничество , Экономика
Филиалы трех казахстанских вузов планируют открыть в Узбекистане

В понедельник, 16 мая, Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Главы правительств в расширенном составе обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, ход реализации совместных проектов в сферах промышленности, транспорта, сельского хозяйства и образования, а также взаимодействие в водно-энергетической сфере.

«Узбекистан для нас – братское соседнее государство, испытанный временем друг и долгосрочный стратегический партнер. Основной нашей целью являются полная реализация поставленных главами наших государств задач и выведение казахстанско-узбекского сотрудничества на качественно новый уровень», — сказал Алихан Смаилов.

Также Премьер-министр РК выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким граждан Узбекистана, погибших результате ДТП в Жамбылской области.

Со своей стороны, Абдулла Арипов поблагодарил коллег из Казахстана за оперативную помощь пострадавшим и оказание всех необходимых организационных мер поддержки.

В ходе переговоров было отмечено, что по итогам 2021 года торговля между странами выросла на 33% ($4,3 млрд). Положительная динамика наблюдается и по итогам 1-го квартала 2022 года – товарооборот составил свыше $1 млрд, что на 27,2% выше аналогичного периода прошлого года.

Для достижения цели по увеличению двустороннего товарооборота до 10 млрд долларов в ближайшие пять лет был принят План практических действий, состоящий из 41 мероприятия.

В этом направлении стороны подчеркнули необходимость активизировать работу по устранению барьеров во взаимной торговле и не допускать возникновения новых. Казахстанской стороной готовится проект соответствующей Дорожной карты, документ позволит проводить точечную работу по устранению имеющихся вопросов.

Наблюдается положительная тенденция и в промышленной кооперации, где в настоящее время реализуются девять крупных совместных проектов на общую сумму порядка $1 млрд 786 млн.

«Будем рады тесному сотрудничеству с узбекскими компаниями», — отметил Алихан Смаилов.

В части сотрудничества в сфере сельского хозяйства отмечено, что казахстанские компании заинтересованы в экспорте мясомолочной продукции, рыбы и рыбных продуктов в Узбекистан. Ранее узбекской стороне были направлены все необходимые материалы по включению 113 казахстанских компаний в реестр имеющих право на ввоз сельхозпродукции на территорию страны.

В рамках сдерживания продовольственной инфляции была подчеркнута необходимость активизировать работу по синхронизации товаропроводящих систем Казахстана и Узбекистана.

Главы правительств также обсудили налаживание партнерства между высшими учебными заведениями двух стран. Учитывая устойчивый интерес узбекских граждан к казахстанскому образованию, прорабатывается вопрос открытия в Ташкенте филиалов КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова.

Еще одной темой переговоров стало взаимодействие в водно-энергетической сфере. В ближайшее время ожидается достижение трехсторонних договоренностей по режиму работы водохранилища «Бахри Точик» в вегетационный период, что позволит обеспечить необходимую подачу воду в среднем течении реки Сырдарья, в том числе в казахстанскую часть канала «Достык».

Подводя итоги обсуждения, премьер-министры Казахстана и Узбекистана подтвердили готовность продолжать проработку всех намеченных проектов, чтобы совместными усилиями придать дополнительный импульс комплексному двустороннему сотрудничеству.

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