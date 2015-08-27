Фильм "Жат" выдвинут Казахстаном на премию "Оскар"
Жания Уранкаева
Драма Ермека Турсунова "Жат" выдвинута Казахстаном на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на vlast.kz.
105-минутный фильм "Жат" повествует о казахских кочевниках, живущих в суровых условиях степи. Главный герой фильма – парень по имени Ильяс. Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю мужчины, который, пережив голод 30-х годов, сталинские репрессии, Вторую мировую войну, уходит жить в горы и становится отшельником.
Примечательно, что сценарий фильма "Жат" был написан Турсуновым в качестве дипломной работы во время учебы во ВГИКе.
Съемки фильма завершились еще в ноябре прошлого года, они проходили в горах Алматинской области. Главную роль сыграл Ержан Нурымбет, известный по ленте "Келин". Кроме того, в ленте задействованы Ерболат Тогузаков, Элина Абайкызы, Куандык Кыстыкбаев, Александр Карпов и Роза Хайруллина. Композитором выступил Куат Шильдебаев.
Напомним, что для Ермека Турсынова эта номинация стала третьей по счету. Фильм "Келин" был номинирован в 2010 году, "Шал" – в 2013.
Мировая премьера фильма "Жат" состоится на Международном кинофестивале в Торонто.