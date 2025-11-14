– Зангар, вы провели невероятный сезон. Полуфинал US Open Juniors, две подряд победы на турнирах в Южной Корее, впечатляющая серия побед на харде. Как вы сами оцениваете завершающийся 2025 год?

– Этот год стал настоящим испытанием и подарком одно­временно. Каждый турнир чему-то учил – иногда через радость, иногда через боль. После каждого поражения я не жаловался, а спрашивал себя: «Чему это меня научило?» В теннисе важно не просто выигрывать – важно меняться, расти, становиться сильнее духом.

– Многие называют вас новым лицом казахстанского тенниса. Чувствуете ли ответственность?

– Конечно. Но это не груз ответственности, а мотивация. Мне хочется, чтобы дети в Казахстане видели: если ты веришь в себя и работаешь, то можешь выйти на корты любого «Грэн-Слэма» и играть на самом высоком уровне.

– Сейчас вы живете и тренируетесь в Словакии. Что вам дали эта страна и европейская система?

– В этой стране я понял, что профессионализм – это каждое твое действие: важно, как ты питаешься, отдыхаешь, подходишь к тренировкам. Все строится на дисциплине и уважении. При этом я не теряю связь с Казахстаном – горжусь, что представляю свою страну на международных турнирах.

– Что самое трудное в жизни молодого теннисиста за границей?

– Самое трудное заключается в том, что ты далеко от дома, но такие моменты закаляют. Они делают тебя более зрелым и сильным. Я безмерно благодарен родителям, которые ради меня оставили свою работу в Казахстане и переехали вмес­те со мной, они многим пожертвовали ради меня, и я это безмерно ценю.

– Мотивация – слово, которое часто звучит в ваших интервью. Что оно значит для вас?

– Это не просто красивое слово, а внутренний двигатель. Мотивация – когда ты идешь на корт, даже если устал, даже если, к примеру, идет дождь. Если проиграл – все равно продолжаешь идти.

– Как вы справляетесь с поражениями?

– Не бегу от них. Поражение – это зеркало, в котором видно, где твои ошибки и что надо улучшить в игре. Оно показывает, где ты ленился, где боялся. После каждого неудачного матча делаю выводы.

– Что для вас значит под­держка родителей?

– Все! Без них ничего бы не было. Родители – это люди, которые верят, когда не верит никто. Они не только поддерживают меня морально, но и жертвуют временем. Я чувствую огромную благодарность. Отец всегда говорит: «Главное – оставайся человеком». И это помогает мне не терять себя среди побед и поражений.

– А что любите вне тенниса? Чем увлекаетесь?

– Люблю читать, слушать музыку и играть в шахматы. Шахма­ты помогают мне в теннисе – они развивают стратегию, терпение, умение видеть на несколько шагов вперед. Иногда кажется, что каждый матч – это тоже шахматная партия: важно предугадать ходы соперника и не выдать свои эмоции.

– Насколько важно быть разносторонним спортсменом?

– Очень важно. Только тренировки не делают тебя сильным. Нужно развивать ум, характер, учиться культуре общения. Если ты читаешь, интересуешься искусством, спортом, наукой, ты лучше понимаешь мир. А значит, можешь лучше понимать и себя на корте.

– Есть ли у вас кумиры?

– Итальянец Янник Синнер нравится за атакующий стиль и характер. Испанец Карлос Алькарас – за энергию и смелость. Легенда мирового тенниса серб Новак Джокович – это дисцип­лина и ментальная сила. Но я стараюсь не копировать. Каждый должен найти свой путь.

– О чем мечтаете как спорт­смен?

– Мечтаю выиграть турнир Большого шлема и поднять высоко наш флаг. Но еще больше – чтобы о Казахстане говорили как о стране, где растят чемпионов. Хочу вдохновить новое поколение игроков.

– Какие у вас цели на ближайший год?

– Успешно перейти во взрос­лый тур, в следующем году в юниорах планирую сыграть все четыре турнира Большого Шлема, идти к своим целям шаг за шагом. Но при этом сохранить человечность и скромность – без них успех теряет смысл.

– Если бы вы могли дать совет себе десятилетнему, что сказали бы?

– Не бойся мечтать. Даже если кажется, что никто не верит, верь сам. Все, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать реальностью.