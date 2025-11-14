Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Аскар Султан
Он первым из казахстанских теннисистов дошел до полуфинала US Open Juniors в одиночном разряде, а также стал № 1 в Азии до 16 лет и лидером чемпионской гонки Tennis Europe до 14 лет. На сегодняшний день Зангар Нурланулы в юниорском мировом рейтинге ITF занимает 22-е место и является первой ракеткой Казахстана до 18 лет. В свои 17 лет он уже выиграл семь титулов ITF Juniors. Но за цифрами и титулами скрывается не просто молодой спортсмен, а парень, который мыслит глубоко, ценит тишину, любит шахматы и верит, что путь чемпиона начинается не на корте, а внутри себя. Мы поговорили с нашим героем о теннисе и жизни, мотивации, о родителях и мечте, которая им движет.