фото предоставил Трамп Айдарханулы

Ответ на этот вопрос мы узнали, познакомившись с алматинским предпринимателем по имени Трамп. Несколько лет назад Айдар­ханулы поменял имя и стал инициатором реализации крупного бизнес-проекта.

Свой бизнес Айдарханулы начал с установки вендинговых аппаратов по очистке воды. Сегодня он владеет уже тремя заводами, выпускающими отечественные фильтры. А первое такое производство было создано им в 2016 году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Продукцию под маркой Trump Factory сегодня используют предприятия теп­лоэнергетического комплекса, опрес­нительные станции, нефтяные компании, стекольные заводы, медицинские организации, домохозяйства... Срок службы «фильтров фабрики Трампа» составляет от трех до шести месяцев, а в жестких условиях крупного завода – около 30 дней.

Свой путь в предпринимательстве Трамп сравнивает с эстафетой марафонца, который благодаря упорству преодолевает трудности и достигает цели. Кроме того, успех начатого дела бизнесмен связывает еще и с тем, что ему удалось в полной мере воспользоваться государственными программами поддержки предпринимательства.

– Любой бизнес требует определенных усилий. Но государство может облегчить какие-то этапы его становления. В нашем случае это создание ИП, преобразование его в производство для переработки отечественного сырья и получение продукта с высокой добавленной стоимостью. Затем были курсы по управлению бизнесом в условиях кризиса (а 2020-й, напомним, – это разгар пандемии коронавируса), экспорту готовой продукции. То есть государство шло на шаг впереди, – вспоминает Трамп Айдарханулы. – В январе 2019 года центр развития торговой политики QazTrade предложил мне прослушать двухмесячные курсы и выйти на международный рынок через платформу Alibaba. Уже через месяц поступили первые заказы на экспорт фильтров в Узбекистан и Македонию. И до сих пор нас консультируют гос­органы, информируют, предлагают варианты развития.

Как рассказал Трамп, идея создать собственное производство фильтров для воды родилась в 2015 году, когда в действие вступил договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

– Мы поняли, что важно следить за тенденциями рынка, на котором, если говорить о водяных фильтрах, выступали монополистами российские производители. Когда цены в Китае вырос­ли, российские поставщики подняли стоимость своей продукции в три раза. Поневоле пришлось задуматься: а не наладить ли выпуск тех же китайских фильтров в Казахстане, локализовав производство? – говорит собеседник.

Просчитав все риски, предприниматель под залог квартиры получил кредит и приобрел на него в Китае оборудование для завода водяных фильтров. Важную роль, повторим, сыграла государственная поддержка: субсидии покрывали до 10% ежемесячных выплат по займу.

В 2016 году при поддержке акимата в Алматы на одном из простаивающих городских предприятий был запущен первый в стране завод водяных фильтров.

– Себестоимость наших изделий была примерно 200 тенге, а на рынке они продавались по 1 000 или 1 500 тенге. Такой «вкусной» цены мы достигли благодаря казахстанскому сырью, поставляемому с Павлодарского НПЗ.

Через два года продукции Trump Factory уже принадлежало до 70–80% отечественного рынка водяных фильтров.

– Позже представители российской компании позвонили и попросили, было, поднять цены. Мол, у них продажи упали, – рассказывает Трамп Айдарханулы. – Мы ответили, что это Казахстан и мы сами здесь устанавливаем цену. Кстати, она полностью соответствовала цене китайских производителей внутри их страны, – пояснил Трамп Айдарханулы.

По словам предпринимателя, через два года завод вышел на прибыль. На первых этапах команда из четырех человек производила по 1 500 фильтров, работая в две смены. Через месяц объе­мы выросли до 25–30 тыс. фильтров в месяц. Но в первые пять лет работы Трампу пришлось об отдыхе забыть.

Теперь подробнее о выпускаемой продукции. Фильтры для очистки воды с полипропиленовым картриджем предназначены для удаления ржавчины, песка, ила. Завод также производит бытовые фильтры для уличных аппаратов с чистой водой.

Следующий завод, запущенный в 2022 году, выпускает изделия второй ступени очистки воды, позволяющей удалить хлор при помощи активированного угля. Это вещество, кстати, тоже отечественное и приобретается на одном из карагандинских предприятий.

Третья ступень очистки – смягчение воды. Таким образом, в Казахстане производятся фильтры для трехступенчатой водоочистки.

– Перед нами стоит задача освоить технологию обратного осмоса, представляющую процесс молекулярной очистки воды. Технология достаточно дорогая, китайцы пока не хотят ее продавать, они предлагают нам покупать их сырье и обучить нас одному из этапов производства. Наша задача – купить технологию полностью, локализовать эту ступень производства в Казахстане и ни от кого не зависеть, так как в рес­публике есть все необходимое сырье, – формулирует бизнесмен ближайшую задачу.

Сейчас продукция Trump Factory вост­ребована не только в Казахстане, но и во многих странах Центральной Азии.

– Европейцы уделяют большое внимание экологичности продукции. Вся информация о составе материалов должна быть указана в документации, поскольку по окончании срока службы фильтры отправляются на переработку. Первые 200 водяных фильтров, отправленных на экспорт в Македонию, успешно прошли проверку, – говорит собеседник.

Изначально предприниматель за свой счет покрывал расходы на экспорт, но теперь до 80% этих затрат компенсируется благодаря программе KazakhExport, так как продукция соответствует критериям отечественного товара.

Благодаря модернизации объем производства увеличился с 1 500 до 4 500 фильтров в сутки. Всего на трех заводах сегодня занято несколько рабочих. Так как производство автоматизировано, заводчанам остается только укладывать готовую продукцию в коробки.

– Теперь мы сосредоточились на увеличении доли рынка. Наш активированный уголь производится из шубаркольского угля, и мы получаем по тонне сырья в месяц, – говорит Трамп Айдарханулы.

При этом предприниматель подчеркивает, что малому и среднему бизнесу страны необходима системная поддерж­ка государства, так как Китай и Россия защищают свои рынки и производства, повышая ввозные пошлины. Казах­стану также следует придерживаться мер аналогичного экономического протекционизма, чтобы отечественные производители смогли нарастить экспорт, удовлетворяя при этом внут­ренний спрос.

– Сегодня востребованность товара в значительной степени зависит от бренда. Даже если качество у двух товаров одинаковое, потребитель выберет более известную марку, пусть и более дорогую, считая, что низкая цена означает низкое качество, – говорит предприниматель.

В 2024 году, чтобы оптимизировать логистику, бизнесмен перенес производство в Шымкент, так как львиная доля продукции идет на экспорт – в страны Центральной Азии. Однако продолжаются и поиски новых возможностей.

– В нашей стране есть проблемы с водообеспечением. И государству в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов следует обратить более пристальное внимание на технологии очистки питьевой воды, больше использовать опыт отечественных специалис­тов, – считает Трамп Айдарханулы.

По словам предпринимателя, восемь лет упорной работы научили его тому, что в бизнесе нельзя расслабляться. Ближайшая задача – запустить четвертый завод, что позволит увеличить долю на рынке страны отечественной продукции. Следующая цель – обеспечить очистку не только воды, но и воздуха с использованием отечественных фильтров на основе активированного угля.