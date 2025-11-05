Финансы переходят на ИИ

На площадке СЦК
8
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Вице-министр финансов Асет Турысов на пресс-конференции в СЦК представил итоги цифровизации государственных финансов, охватывающей все направления деятельности ведомства – от налогового и таможенного администрирования до бюджетного планирования, мониторинга и управления госактивами.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил спикер, по поручению Главы государства в 2024 году был проведен независимый IT-аудит всех информационных систем Комитета государственных доходов. На основе его результатов сформирована новая архитектура, позволившая сократить количество систем с 14 до пяти ключевых – Smart Data Finance (SDF), Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА), СУР, ЭСФ и Keden.

– Такой подход обеспечил переход на современную микросервисную архитектуру, повысил производительность и дал старт внедрению инструментов искусственного интеллекта, – сообщил Асет Турысов. – ИСНА объединила семь разрозненных систем в одну с применением современного технологического стека, а новый модуль «Реабилитация и банкротство» полностью оцифровал процессы взаимодействия между прокуратурой, банками и судом, сократив сроки обработки документов с десяти дней до одного.

Центральным элементом цифровой трансформации стала сис­тема Smart Data Finance – аналитический центр государственных финансов, объединяющий данные из 74 источников. Она автоматизирует налоговые процессы, минимизирует бумажный документооборот и позволяет прогнозировать доходы.

С апреля 2024 года внедряется информационная система Keden, заменившая устаревшие таможенные платформы
«АСТАНА-1», «Единое окно» и ТАИС. Платформа автоматизирует все этапы таможенного оформ­ления, фиксирует нарушения онлайн и использует искусственный интеллект при принятии решений. В ближайшее время планируется запуск финального модуля «Импорт-40», который упрос­тит процедуры для участников внешне­экономической деятельности и повысит прозрачность процессов.

Одним из ключевых инст­румен­тов модернизации стала государственная база данных «Национальный каталог товаров», объединяющая классификаторы и справочники. В ней содержатся сведения о более чем 15 млн товаров. На ее основе создана база данных цен, используемая при бюджетном планировании, что позволяет экономить государственные средства за счет применения реальных рыночных данных.

В сфере поддержки бизнеса внедряется система Baqylauda, обеспечивающая мониторинг и анализ мер господдержки. Благодаря интеграции с налоговыми системами реализован механизм скоринга предпринимателей, позволяющий объективно оценивать эффективность субсидий, льгот и кредитов.

Для эффективного использования госимущества создан электронный портал Tapsyru, который обеспечивает онлайн-передачу неиспользуемых активов между организациями. К сис­теме подключено более 23,9 тыс. организаций, а база включает сведения о почти 20 млн объек­тов, что помогает исключить дубли­рующие закупки и оптимизировать бюджетные расходы.

Повышение прозрачности бюджетных процессов обеспечивают системы онлайн-мониторинга бюджета и цифрового профиля государственного органа, позволяющие в реальном времени отслеживать доходы, расходы и финансовую дисцип­лину. Инструменты ИИ в этих системах дают возможность прогнозировать бюджетные показатели с точностью до 95%.

«Единый личный кабинет предпринимателя» объединяет все цифровые сервисы Минфина на одной платформе. Через него предприниматели смогут сдавать налоговую и таможенную отчетность, участвовать в госзакупках, оплачивать налоги и получать уведомления. В систему интегрируется искусственный интеллект, который будет выполнять роль бизнес-помощника и проактивно предлагать меры поддержки и льготные программы.

Комплексная цифровая экосистема, создаваемая Министерством финансов, направлена на повышение эффективности управления государственными финансами, снижение издержек, обеспечение прозрачности и прогнозируемости, а также соз­дание новых возможностей для граждан и бизнеса, подытожил вице-министр.

#финансы #ИИ #СЦК #Асет Турысов

