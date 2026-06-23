Флаг Казахстана водрузили на североамериканском шеститысячнике Денали

Фото: пресс-служба Минобороны

Группа альпинистов Центра горной подготовки Сил специальных операций Вооруженных сил Казахстана покорила высочайшую гору Северной Америки – Денали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны

На высоте 6190 метров военнослужащие торжественно подняли государственный флаг РК и флаг Сил специальных операций.

Успешная экспедиция стала ярким подтверждением высокого уровня профессиональной подготовки, выносливости и силы духа казахстанских военнослужащих. Покорение высочайшей вершины Северной Америки не только продемонстрировало их отличную физическую и психологическую готовность, но и стало символом мужества, патриотизма и стремления к новым достижениям.

Напомним, легендарная вершина Денали находится на юге центральной части Аляски и входит в состав одноименного Национального парка и заповедника. В переводе с языка индейцев атабаски Денали означает «Великая».