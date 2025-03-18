Фонд развития креативной индустрии создадут в Казахстане

Он будет осуществлять деятельность по четырем основным направлениям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства сообщила, что в Казахстане с участием ведущих творческих и образовательных организаций планируется создать Фонд развития креативной индустрии, сообщает Kazpravda.kz

Глава МКИ отметила, что в своем Послании 2021 года глава государства поручил создать специализированный институт поддержки креативной индустрии.

Таким образом, юридическим лицом, оказывающим содействие развитию креативных индустрий, согласно законодательству, станет Фонд развития креативной индустрии. Он будет создан в форме корпоративного фонда с участием ведущих творческих и образовательных организаций Казахстана и будет осуществлять деятельность по четырем основным направлениям:

– Выявление талантов (организация конкурсов, креатонов, мобильных продюсерских центров, парсинг в регионах).

– Девелопмент проектов (акселерация и инкубация проектов, коммерциализация, поиск и привлечение инвестиций).

– Развитие инфраструктуры (развитие сети хабов, организация постоянных арт-площадок, доступ к государственному имуществу).

– Содействие экспорту (выход на зарубежную аудиторию, маркетинг и PR, защита авторского права).

«Бюджет Фонда развития креативной индустрии Казахстана будет формироваться за счет отчислений в размере 3% от деятельности национального лотерейного оператора. Одним из главных направлений его деятельности будет развитие венчурного инвестирования в сфере креативных индустрий. В этой связи будет создано венчурное подразделение на базе МФЦА, с привлечением пула управляющих компаний, которые будут способствовать эффективному размещению денежных средств на основе срочности и возвратности», — рассказала Аида Балаева.

Также она отметила, что местные исполнительные органы законодательно наделены компетенцией по развитию креативной индустрии. Данная норма направлена на создание и развитие креативных хабов в регионах страны.