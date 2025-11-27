Формируется Единый строительный портал

Цифровизация
1
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

В Казахстане формируется Единый строительный портал, который поможет обеспечить полную оцифровку всех процессов – от градострои­тельного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию – путем интеграции действующих информационных систем.

коллаж Павла Цедилина

Согласно информации, озвученной главой Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК Бакытжаном Жунисбековым в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций, все 90 городов республики обеспечены генеральными планами, за последние два года разработаны генпланы еще для 75 населенных пунктов, 12 из этих документов находятся на корректировке.

– Из 5 867 населенных пунктов с численностью менее 5 тысяч человек градостроительной документацией обеспечены 4 320. Из них по 847 требуется корректировка и обновление документов. По 1 547 сельским населенным пунктам генпланы отсутствуют. В отношении 489 с численностью населения менее 50 человек акиматы приняли решение не разрабатывать генпланы ввиду экономической нецелесообразности и пока ограничиться схемами размещения, – уточнил спикер.

Дабы достичь единообразия цифровых градостроительных документов, утверждены структура и классификаторы генеральных планов и проектов детальной планировки. Соответствующие правилам градостроительные регламенты размещаются в автоматизированной информационной системе Государственного градостроительного кадастра.

Инженерные сети крупных населенных пунктов и более 730 градостроительных проектов, переданных местными исполнительными органами, уже содержатся в системе, основной задачей которой является наполнение и актуализация данных градостроительного кадастра, обеспечение населения и бизнеса актуальной информацией об инженерных сетях и градостроительных проектах, а также цифровизация госуслуг и повышение доступности соответствующих документов.

Кроме того, в 2024 году в рес­публике был внедрен механизм экспертизы градостроительных проектов, призванный повысить качество их разработки и исключить «точечную» хаотичную застройку. Кроме того, экспертиза дает возможность еще на этапе планирования предотвратить отклонение от градостроительных норм и проектов детальной планировки (ПДП), утвержденных генпланом.

– Утвержденные проекты и их исходные данные размещаются в системе градкадастра для обеспечения прозрачности исполнения. В случае необходимости внесения каких-то изменений в генплан или ПДП потребуется повторно внести проект на госэкспертизу. Это исключит манипуляции проектными решениями развития населенных пунктов, – разъяс­нил глава комитета.

Таким образом, принятые меры направлены не только на предупреждение нарушений, но и на формирование единого цифрового градостроительного контура, в котором каждый документ будет проверен, согласован и надежно защищен от несанкционированных изменений.

По данным комитета, через систему на сопоставление поступило 667 проектов детальной планировки, из которых 133 получили уведомление о соответствии, а 534 признаны не отвечающими установленным требованиям. Основными причинами отказов названы отсутствие цифровой базы или расположение проекта вне границ населенных пунктов.

В дальнейшем, ввиду набираю­щей обороты цифровизации отрасли, произойдет полная оцифровка градостроительных проектов, будут внедрены цифровые госуслуги с установлением ограничений при проектировании и строительстве, идущем вразрез с градостроительной документацией.

Все это вместе взятое, уверены в госоргане, позволит не только упрочить законность и транспарентность процессов застройки, но и обеспечить достоверность данных в градостроительном кадастре.

