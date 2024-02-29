Фракция AMANAT: проект «Ауыл аманаты» доказывает свою эффективность

Политика
113
Айман Аманжолова
[email protected]

Сегодня в ходе расширенного собрания фракции партии AMANAT в Мажилисе депутаты заслушали отчет правительства о реализации проекта «Ауыл аманаты» за 2023 год. Проект показывает свою эффективность. На сегодняшний день выдано 12,7 тысяч микрокредитов под 2,5% годовых на сумму порядка 80 млрд тенге

Фото: Жаслан Жумабеков, Али Галым

Открывая мероприятие, спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что вопросы развития села находятся на особом контроле главы государства. В этой связи партией разработаны два проекта «Ауыл аманаты» и «Жер аманаты», которые получили широкую поддержку в обществе. Проект «Ауыл аманаты» – это новый драйвер развития села. В общей сложности к 2029 году им планируется охватить 1 млн сельских жителей и создать 350 тысяч новых рабочих мест. Впервые в истории страны на эти цели выделена колоссальная сумма – один триллион тенге.

«Ауыл аманаты» – это уникальный проект, заложенный в предвыборной программе президента. Он предусматривает четкие и понятные механизмы повышения уровня доходов сельских жителей. Самое главное, проект полностью подтвержден финансовыми средствами. Мы видим достаточную эффективность проекта по итогам первого года работы. Качественная реализация проекта «Ауыл аманаты» должна быть приоритетной задачей для всех государственных органов и акиматов» - сказал он.

В свою очередь заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова рассказала о конкретных планах по повышению занятости в рамках «Ауыл аманаты», а министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров проинформировал членов фракции об основных показателях проекта. В ходе заседания посредством видеоконференцсвязи по реализации проекта на местах также выступили представители ряда регионов.

В ходе дискуссии, спикер Мажилиса обратил внимание на финансовый дисбаланс между регионами. Так, за прошлый год из общей суммы выданных кредитов 43,9 млрд тенге приходятся на Жамбылскую и Туркестанскую области. В то время как есть ряд областей, получивших всего по 1 миллиарду. Ерлан Кошанов также подчеркнул, что правительство недостаточно внимания уделяет созданию крупных сельхозкооперативов. Он напомнил, что проектным офисом при партии AMANAT в прошлом году был проведен скрининг 166 районов, 16 малых городов и 2260 сельских округов для определения экономической специализации и потенциала для развития отдельных отраслей сельского хозяйства.

«В будущем необходимо учесть все недоработки. Для достижения запланированных показателей в предстоящий период необходимо ежегодно создавать не менее 50 тысяч рабочих мест. И это должны быть не просто красивые цифры на бумаге. Важно обеспечить реальную и постоянную занятость для безработных на селе», – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Резюмируя итоги собрания, председатель AMANAT поручил ускорить процесс оцифровки выдачи займов по проекту, проработать вопросы по закупу скота и обеспечению техникой, привести к единому стандарту статистические данные, а также проводить широкую разъяснительную работу. Реализация проекта «Ауыл аманаты» будет находиться на особом контроле фракции партии.

В рамках мероприятия в фойе была организована презентация информационной системы «Ауыл аманаты», разработанной министерством сельского хозяйства. Платформа позволит онлайн подавать заявку для участия в программе и отслеживать её статус. В настоящее время платформа работает в пилотном режиме. В промышленную эксплуатацию она будет запущена в июле текущего года.

Также члены фракции смогли ознакомиться с ассортиментом сельскохозяйственной продукции, произведенной в рамках «Ауыл аманаты».

#мажилис #село #поддержка #Кошанов #трудоустройство

Популярное

Все
Как же трудно без труда
Секретами создания домбры делится мастер из Жезказгана Сарыбас Жунисов
У открытого люка
Дробить и объединять
«Разум» будущего
Житель Панфиловского района спас тонущих в воде людей
За себя и за того парня?
На востоке страны спонсоры передали ухоженное оснащенное здание под Центр адаптации несовершеннолетних
Должны контролироваться государством
Без поверки счета «кусаются»
Высох колодец? Начинаем ценить воду
Кран или пропал
Возвращаться на госслужбу – хорошая примета
Блефаропластика и ботокс: Минздрав предупредил любителей косметологии
Гордость сельскохозяйственной науки
Житель Актобе пытался продать свою почку
Поборемся в Турции
Победили сильнейшие
Доходное место
Коротко о главном
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов
Бектенов обсудил с бизнесом перспективы вывода производств в ЗКО на полную мощность
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
День специалиста боевой подготовки учредили в РК
Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Вы сапожник? Нет, я повар!
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Возвращаться на госслужбу – хорошая примета
Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конфере…
Единый день голосования в Беларуси
Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]