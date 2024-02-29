Фракция AMANAT: проект «Ауыл аманаты» доказывает свою эффективность

Сегодня в ходе расширенного собрания фракции партии AMANAT в Мажилисе депутаты заслушали отчет правительства о реализации проекта «Ауыл аманаты» за 2023 год. Проект показывает свою эффективность. На сегодняшний день выдано 12,7 тысяч микрокредитов под 2,5% годовых на сумму порядка 80 млрд тенге

Фото: Жаслан Жумабеков, Али Галым

Открывая мероприятие, спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что вопросы развития села находятся на особом контроле главы государства. В этой связи партией разработаны два проекта «Ауыл аманаты» и «Жер аманаты», которые получили широкую поддержку в обществе. Проект «Ауыл аманаты» – это новый драйвер развития села. В общей сложности к 2029 году им планируется охватить 1 млн сельских жителей и создать 350 тысяч новых рабочих мест. Впервые в истории страны на эти цели выделена колоссальная сумма – один триллион тенге.

«Ауыл аманаты» – это уникальный проект, заложенный в предвыборной программе президента. Он предусматривает четкие и понятные механизмы повышения уровня доходов сельских жителей. Самое главное, проект полностью подтвержден финансовыми средствами. Мы видим достаточную эффективность проекта по итогам первого года работы. Качественная реализация проекта «Ауыл аманаты» должна быть приоритетной задачей для всех государственных органов и акиматов» - сказал он.

В свою очередь заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова рассказала о конкретных планах по повышению занятости в рамках «Ауыл аманаты», а министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров проинформировал членов фракции об основных показателях проекта. В ходе заседания посредством видеоконференцсвязи по реализации проекта на местах также выступили представители ряда регионов.

В ходе дискуссии, спикер Мажилиса обратил внимание на финансовый дисбаланс между регионами. Так, за прошлый год из общей суммы выданных кредитов 43,9 млрд тенге приходятся на Жамбылскую и Туркестанскую области. В то время как есть ряд областей, получивших всего по 1 миллиарду. Ерлан Кошанов также подчеркнул, что правительство недостаточно внимания уделяет созданию крупных сельхозкооперативов. Он напомнил, что проектным офисом при партии AMANAT в прошлом году был проведен скрининг 166 районов, 16 малых городов и 2260 сельских округов для определения экономической специализации и потенциала для развития отдельных отраслей сельского хозяйства.

«В будущем необходимо учесть все недоработки. Для достижения запланированных показателей в предстоящий период необходимо ежегодно создавать не менее 50 тысяч рабочих мест. И это должны быть не просто красивые цифры на бумаге. Важно обеспечить реальную и постоянную занятость для безработных на селе», – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Резюмируя итоги собрания, председатель AMANAT поручил ускорить процесс оцифровки выдачи займов по проекту, проработать вопросы по закупу скота и обеспечению техникой, привести к единому стандарту статистические данные, а также проводить широкую разъяснительную работу. Реализация проекта «Ауыл аманаты» будет находиться на особом контроле фракции партии.

В рамках мероприятия в фойе была организована презентация информационной системы «Ауыл аманаты», разработанной министерством сельского хозяйства. Платформа позволит онлайн подавать заявку для участия в программе и отслеживать её статус. В настоящее время платформа работает в пилотном режиме. В промышленную эксплуатацию она будет запущена в июле текущего года.

Также члены фракции смогли ознакомиться с ассортиментом сельскохозяйственной продукции, произведенной в рамках «Ауыл аманаты».