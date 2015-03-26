Футболисты сборной Казахстана встретились с болельщиками в Астане

Игроки национальной сборной Казахстана встретились с болельщиками в одном из торгово-развлекательных центров Астаны,передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.Ветеран сборной Самат Смаков, Андрей Сидельников, Юрий Логвиненко и Азат Нургалиев приняли участие в фото-сессии с любителями футбола. В столице команда готовится к матчу отборочного раунда чемпионата Европы-2016 против Исландии и товарищеской игре против сборной России."Сборная Исландии – очень серьезный соперник, что показали матчи в нашей отборочной группе, в которых исландцы набрали 9 очков. Мы тоже показали, что умеем играть. В мастерстве мы, может, уступаем ведущим сборным Европы, но в свою очередь можем противопоставить соперникам огромную мотивацию, поддержку родных трибун, а также грамотные действия на всех участках поля", – сказал защитник национальной сборной Казахстана Ренат Абдулин."Футболисты решительно настроены на предстоящий матч и приглашают всех любителей футбола поддержать казахстанскую сборную", – отмечается в сообщении пресс-службы ФФК."Для нас важно, чтобы на игру против Исландии пришло как можно больше болельщиков, ведь именно они – наш двенадцатый игрок, их поддержка станет для нас дополнительным стимулом и плюсом в борьбе с соперником", – сказал голкипер сборной Казахстана Ненад Эрич.Свое мнение о предстоящем матче с исландцами высказал полузащитник и один из лидеров сборной Казахстана Самат Смаков ."Настроение в команде отличное, тренировочный процесс идет полным ходом. До игры с Исландией у нас есть еще пару дней, изучаем их игру, готовимся основательно. У каждой команды есть слабые стороны, хотя у исландцев их не так много, тем не менее, они есть, на них нам и делает акцент тренерский штаб. В свою очередь нам нужно свести свои ошибки к минимуму, чтоб добиться положительного результата", – сказал Самат Смаков.Матч Казахстан – Исландия пройдет на стадионе "Астана Арена" 28 марта в 21.00.