Спорт
Футболисты сборной Казахстана встретились с болельщиками в Астане
Игроки национальной сборной Казахстана встретились с болельщиками в одном из торгово-развлекательных центров Астаны, 
 передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

Ветеран сборной Самат  Смаков,  Андрей Сидельников,  Юрий Логвиненко и Азат Нургалиев  приняли участие в фото-сессии с любителями футбола.  В столице команда готовится к матчу отборочного раунда чемпионата Европы-2016 против  Исландии и товарищеской игре против сборной России. 

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"Сборная Исландии – очень серьезный соперник, что показали матчи в нашей отборочной группе, в которых исландцы набрали 9 очков. Мы тоже показали, что умеем играть. В мастерстве мы, может, уступаем ведущим сборным Европы, но в свою очередь можем противопоставить соперникам огромную мотивацию, поддержку родных трибун, а также грамотные действия на всех участках поля", – сказал защитник национальной сборной Казахстана Ренат Абдулин.

"Футболисты решительно настроены на предстоящий матч и приглашают всех любителей футбола поддержать казахстанскую сборную", – отмечается в сообщении пресс-службы ФФК. 

"Для нас важно, чтобы на игру против Исландии пришло как можно больше болельщиков, ведь именно они – наш двенадцатый игрок, их поддержка станет для нас дополнительным стимулом и плюсом в борьбе с соперником", – сказал голкипер сборной Казахстана Ненад Эрич.

Свое мнение о предстоящем матче с исландцами высказал полузащитник и один из лидеров сборной Казахстана Самат Смаков .

"Настроение в команде отличное, тренировочный процесс идет полным ходом. До игры с Исландией у нас есть еще пару дней, изучаем их игру, готовимся основательно. У каждой команды есть слабые стороны, хотя у исландцев их не так много, тем не менее, они есть, на них нам и делает акцент тренерский штаб. В свою очередь нам нужно свести свои ошибки к минимуму, чтоб добиться положительного результата",  – сказал Самат Смаков. 

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Матч Казахстан – Исландия пройдет на стадионе "Астана Арена" 28 марта в 21.00.





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