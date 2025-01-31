Гала-концерт ансамбля Birlik состоялся в Алматы

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

30 января, на сцене Almaty Theatre состоялся концерт ансамбля «Birlik» государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Гала-концерт, организованный при поддержке Министерства культуры и информации, стал одним из ключевых событий 2025 года в рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана.

В концертной программе были представлены грандиозные постановки от выдающихся хореографов Казахстана, России, Узбекистана и Татарстана.

Концерт посетили министр культуры и информации Аида Балаева, а также многие видные деятели культуры, искусства и общественности. В мероприятии приняли участие казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы» государственной академической концертной организации «Қазақконцерт», казахская национальная консерватория имени Курмангазы, республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии, уйгурский ансамбль народных инструментов «Достлук» алматинского музыкального колледжа им. П.И. Чайковского, танцевальный коллектив «Рухсара», ансамбль «Нава» и ансамбль кавказского танца «Бахар».

Мэтры и молодые исполнители показали массовые и сольные хореографические композиции, инструментальные и вокальные номера. В их числе – танец «Күй шашу», попурри из народных песен, а также уйгурские, корейские, татарские танцы и другие.

От Министерства культуры и информации творческому коллективу вручили корзину цветов.

Напомним, ансамбль «Birlik» был создан 1 марта 2024 года. Это первый в Казахстане мультинациональный ансамбль песни и танца. В его уникальный репертуар включены музыкальное наследие и искусство 130 этносов, история которых тесно переплетена с историей казахского народа и становления независимого Казахстана.

#Алматы #гала-концерт #ансамбль Birlik

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