Гани Бейсембаев: минпросвещения РК создает единую базу учета очередности для дошкольных организаций

В целях обеспечения открытости и прозрачности распределения мест в дошкольных организациях до конца года будет разработана единая база учета очередности детей. Об этом в первый день Августовского совещания работников образования рассказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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На сегодня прорабатывается новый подход выбора дошкольной организации родителями в зависимости от жизненной ситуации семьи. Еще одним важным вопросом в предоставлении равных стартовых возможностей детям является предоставление бесплатного питания детям из социально уязвимых слоев населения. По поручению главы государства с 1 сентября более 97 тысяч детей из малообеспеченных семей, посещающих детский сад, будут охвачены бесплатным питанием.

В целях привлечения компетентных специалистов по поручению главы государства с сентября текущего года заработная плата воспитателей увеличится на 30%. Для решения проблемы очередности в детских садах до конца года будет открыто 332 дошкольные организации.

Отметим, дошкольным воспитанием и обучением охвачено 89,1% детей от 2 до 6 лет, функционирует более 11 тыс. организаций дошкольного образования, около 100 тыс. педагогов занимаются вопросами воспитания и обучения в детских садах.