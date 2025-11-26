В ходе обыска в квартире, в которой он поселился, сотрудники обнаружили зип-пакеты с порошком, пять электронных весов плюс запас упаковок. Всего у приезжего было приготовлено для реализации более 1 кг мефедрона и «соли», а также примерно полкило других синтетических наркотиков. По заключению экс­пертов, партия тянула на 5 тыс. доз на общую сумму 34 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование, наркодилер водворен в изолятор временного содержания.

Мефедрон – синтетический психоактивный стимулятор, оказываю­щий разрушающее воздействие на центральную нерв­ную систему. Наркотик вызывает кратковременное повышение энергии и чувство эйфории, которое быстро сменяется усталостью, депрессией, эмоциональной неста­бильностью. Вызывает быстрое формирование зависимости. Еще более опасным психостимулятором является альфа-ПВП, или по-другому «соль». Его употребле­ние стремительно изнашивает организм и нередко приводит к летальному исходу.