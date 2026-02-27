На площадке СЦК журналистам рассказали о тенденциях в сфере частных инвестиций, результатах партнерства госструктур и бизнеса в 2025 году.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации председателя правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства МНЭ РК» Аслана Калигазина, за прошедшие годы в Казахстане было заключено в общей сложности 1 257 договоров ГЧП и концессий на сумму 3,6 трлн тенге. Из них 697 договоров действующие, 411 завершены и 149 по тем или иным причинам расторгнуты.

Из общего числа проектов лишь 17 на сумму 1,8 трлн тенге относятся к республиканскому уровню. Остальные 1 240 имеют местное значение и совокупную стоимость более 1,7 трлн тенге. Свыше 88% договоров ГЧП зарегистрированы в сферах образования, здравоохранения, социальных услуг, энергетики и ЖКХ. Самые масштабные финансовые вливания (27%) приходятся на отрасль транспорта и строительство инфраструктуры.

Анализ минувших лет показывает, что больше всего договоров ГЧП было заключено в 2018 и 2019 годах. При этом одна треть (360 договоров) – это малые проекты, связанные с модернизацией школьных столовых. Количество договоров ГЧП начиная с 2022 года снижается, а вот средняя стоимость проектов неуклонно растет.

Так, если до 2022 года средняя стоимость одного проекта составляла 6 млрд тенге, то за период с 2022 по 2025 год она выросла в три раза, достигнув 18 млрд тенге. Теперь значительную часть портфеля ГЧП занимают комплексные инфраструктурные проекты – индустриальные парки, многопрофильные больницы и высокотехнологичные медучреждения.

Как сообщил руководитель Центра ГЧП, к сожалению, часть проектов не доходит до финала из-за расторжения договоров.

Так, в настоящее время около 12% договоров ГЧП расторгнуто (149 из 1 257) по соглашению сторон или решению суда. В первом случае основными причинами выступают отсутствие спроса на услуги, решение заменить механизм ГЧП на другой способ реализации.

Что касается расторжений договоров по решению судебных органов, то это происходит в силу ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств.

Из проектов 2025 года, по словам Аслана Калигазина, можно выделить два самых крупных, которые приходятся на Астану. Первый из них связан со строительством индустриального парка № 2 на территории СЭЗ «Астана-Технополис» стоимостью 126,5 млрд тенге. Частным партнером выступает ТОО «BCN Group».

Второй крупный проект – «Внедрение решения по управлению городской инфраструктурой на базе искусственного интеллекта для Астаны» стоимостью 93 млрд тенге. Речь идет о системе, которая придет на смену «Сергеку». Здесь частным партнером выступает компания Presight.

Согласно данным Министерства финансов, на 1 января 2026 года в целом по проектам ГЧП принято государственных обязательств на сумму 2 трлн 662 млрд тенге. Из них исполнено около 40%. Чтобы повысить эффективность осуществления проектов, Министерством национальной экономики при участии центра формируется рейтинг регионов в этой сфере.

По итогам 2025 года в лидеры вошли проекты ГЧП акиматов Павлодарской области, Астаны, Актюбинской, Кызылординской, Костанайской областей и области Жетысу.