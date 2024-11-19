Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

Обе организации будут изучать возможные пути дальнейшего наращивания взаимодействия в области поддержания мира

Фото: сайт ООН

18 ноября в ходе 79-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ООН

В документе подчеркивается, что ОДКБ вносит значительный практический вклад в укрепление своего миротворческого потенциала и системы региональной безопасности и стабильности, противодействия терроризму и организованной транснациональной преступности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, неупорядоченной миграцией и торговлей людьми и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, что содействует реализации целей и принципов Организации Объединенных Наций.

Генеральная Ассамблея предложила генеральному секретарю ООН и впредь проводить регулярные консультации с генеральным секретарем ОДКБ в рамках двусторонних контактов и форумов различных форматов.

ООН и ОДКБ продолжат взаимодействие в интересах последовательной и всеобъемлющей реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Обе организации будут также изучать возможные пути дальнейшего наращивания взаимодействия в области поддержания мира.

Генеральная Ассамблея ООН постановила включить в предварительную повестку дня своей 81-й сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями», подпункт, озаглавленный «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности».

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и ОДКБ:

https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n24/333/66/pdf/n2433366.pdf