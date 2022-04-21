Генерал-майор Кайдар Каракулов вышел на свободу

Задержанного 19 апреля генерал-майора Кайдара Каракулова освободили из следственного изолятора, сообщает Kazpravda.kz.

«Каракулов освобождён из ИВС помощником Генерального прокурора в связи с отсутствием необходимости избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», - проинформировали в военно-следственном управлении следственного департамента МВД РК.

Досудебное расследование продолжается, добавили в пресс-службе.

Напомним, 19 апреля в Таразе задержали экс-командующего войсками регионального командования «Юг» генерал-майора Кайдара Каракулова.

«По согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса РК (халатность) и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования «Юг», – сообщила пресс-служба МВД РК.

15 марта 2022 года распоряжением Главы государства Кайдар Каракулов был освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг».

При пожаре и взрывах, произошедших 26 августа 2021 года на территории воинской части 28349 в Байзакском районе Жамбылской области, погибли 17 человек и пропал без вести один военнослужащий.

10 октября 2021 года на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета.