Генерал-майора полиции Билялова приговорили к 5 годам лишения свободы за мошенничество

В городе Астане межрайонный суд по уголовным делам приговорил генерал-майора полиции Берика Билялова к 5 годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: пресс-служба ДП СКО

«Билялова Берика Султангазиновича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 уголовной статьи «Мошенничество» и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы», – говорится в приговоре суда.

24 февраля 2023 года стало известно, что Департамент собственной безопасности Министерства внутренних дел РК начал досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Берика Билялова.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 9 марта комментировал, что Берик Билялов занимал у кого-то деньги пару лет назад.

29 мая Агентство РК по противодействию коррупции завершило расследование в отношении генерал-майора полиции Берика Билялова, подозреваемого в получении в 2021 году 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела.