Гендиректор ЮНЕСКО посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле прибыла в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В рамках поездки Одрэ Азуле посетила город Туркестан, где осмотрела мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, первый из казахстанских объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе осмотра государственный советник, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин рассказал главе международной организации о проводимой работе по обеспечению сохранности мавзолея.

Одрэ Азуле с большим вниманием ознакомилась с информацией о принимаемых казахстанской стороной мерах по сохранению историко-культурного наследия.