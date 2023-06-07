Гендиректор ЮНЕСКО посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
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Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле прибыла в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В рамках поездки Одрэ Азуле посетила город Туркестан, где осмотрела мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, первый из казахстанских объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В ходе осмотра государственный советник, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин рассказал главе международной организации о проводимой работе по обеспечению сохранности мавзолея.
Одрэ Азуле с большим вниманием ознакомилась с информацией о принимаемых казахстанской стороной мерах по сохранению историко-культурного наследия.