Это решение было принято на 42-м заседании Исполнительного совета ISSA и официально одобрено президентом организации, принцем Абдулазизом бин Турки Аль-Фейсалом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: НОК РК

Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Алимжан Акаев назначен членом Комиссии по Играм исламской солидарности при Ассоциации спорта исламской солидарности (ISSA).

Комиссия по Играм исламской солидарности - ключевой орган, ответственный за координацию, организацию одного из крупнейших мультиспортивных событий в исламском мире. В 2025 году Игры исламской солидарности пройдут в Эр-Рияде, участие в которых примут спортсмены из более чем 50 стран.

В состав Комиссии также вошли видные международные деятели: президент Международной федерации хоккея Тайяб Икрам (Пакистан), директор НОК Марокко Амин Куам и член правления НОК Бахрейна Фаджер Джассим.

Это назначение является признанием растущей роли Казахстана в продвижении олимпийских ценностей в рамках исламского спортивного сообщества, а также подчеркивает стремление страны активно участвовать в глобальных спортивных инициативах.