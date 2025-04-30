Это решение было принято на 42-м заседании Исполнительного совета ISSA и официально одобрено президентом организации, принцем Абдулазизом бин Турки Аль-Фейсалом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Алимжан Акаев назначен членом Комиссии по Играм исламской солидарности при Ассоциации спорта исламской солидарности (ISSA).
Комиссия по Играм исламской солидарности - ключевой орган, ответственный за координацию, организацию одного из крупнейших мультиспортивных событий в исламском мире. В 2025 году Игры исламской солидарности пройдут в Эр-Рияде, участие в которых примут спортсмены из более чем 50 стран.
В состав Комиссии также вошли видные международные деятели: президент Международной федерации хоккея Тайяб Икрам (Пакистан), директор НОК Марокко Амин Куам и член правления НОК Бахрейна Фаджер Джассим.
Это назначение является признанием растущей роли Казахстана в продвижении олимпийских ценностей в рамках исламского спортивного сообщества, а также подчеркивает стремление страны активно участвовать в глобальных спортивных инициативах.