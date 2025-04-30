Генсекретарь НОК РК вошел в состав Комиссии по Играм исламской солидарности

Спорт
4
Венера Баталова
корреспондент

Это решение было принято на 42-м заседании Исполнительного совета ISSA и официально одобрено президентом организации, принцем Абдулазизом бин Турки Аль-Фейсалом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: НОК РК

Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Алимжан Акаев назначен членом Комиссии по Играм исламской солидарности при Ассоциации спорта исламской солидарности (ISSA).

Комиссия по Играм исламской солидарности - ключевой орган, ответственный за координацию, организацию одного из крупнейших мультиспортивных событий в исламском мире. В 2025 году Игры исламской солидарности пройдут в Эр-Рияде, участие в которых примут спортсмены из более чем 50 стран.

В состав Комиссии также вошли видные международные деятели: президент Международной федерации хоккея Тайяб Икрам (Пакистан), директор НОК Марокко Амин Куам и член правления НОК Бахрейна Фаджер Джассим.

Это назначение является признанием растущей роли Казахстана в продвижении олимпийских ценностей в рамках исламского спортивного сообщества, а также подчеркивает стремление страны активно участвовать в глобальных спортивных инициативах.

#комиссия #НОК Казахстана #Игры исламской солидарности

Популярное

Все
Выставка автозапчастей и аксессуаров прошла в Астане
Книголюбы, объединяйтесь!
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Ветер, ветер! Ты могуч...
Посевы свеклы сократятся
Рассыпающаяся древность или новодел?
Важно знать эти славные страницы
Чем больше информации, тем точнее геологический прогноз
Нерушимая связь поколений
Найдут покой в родной земле
Корабли пустыни и нефть
Фундамент из... ружей
Региональная наука нуждается в мерах поддержки
Под одним шаныраком
Вспомнили подвиг земляка
«Глаз сердца» увидел мир
Из «красной» зоны – в «желтую»
В городе появились нелегальные детсады
Сапаргали Бегалин глазами школьников
Перерабатывай или утонешь!
Начато возведение крупного металлургического завода
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Загадочная кукла с казахской душой: как артисты «Астана Опера» очаровали Санкт-Петербург
Есть о чем и есть кому снимать
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
QR-код на входе для учителей вводят в школах Талдыкоргана
МВД внедряет на дорогах метод сужения
В Приаралье начался сев риса
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

Хищения на 250 млн тенге выявили в футбольном клубе «Актобе»
Таеквондистка завоевала «золото» на клубном чемпионате Азии
Милад Карими завоевал второе «золото» на этапе Кубка мира в…
«Жетісу» впервые в своей истории выиграла Лигу Чемпионов Аз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]