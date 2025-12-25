Генпрокуратура предупредила казахстанцев о телефонных мошенниках и номере «1414»

В этом году телефонным аферистам удалось обмануть более 6,1 тыс. граждан. Методы мошенников все изощряются, но основная схема остается прежней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На телефон жертвы приходит SMS-код от короткого номера «1414». Первый звонок – злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банковили курьерских служб и просят продиктовать полученный код. Сразу после этого происходит второй контакт – лжеслужбы безопасности банка, полиции или КНБ. В отдельных случаях все происходит даже по видеосвязи. Сообщается, что предыдущий звонок был от мошенников и что из-за продиктованного кода якобы могут списать деньги или оформить кредиты. Предлагают оформить займ и перевести средствана «безопасный счет». Именно на этом этапе совершаются реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя жертвы.

Ранее достаточно было ввести номер потенциальной жертвы, на который направлялся SMS с короткого номера «1414». Теперь доступ к системам, использующим SMS-шлюз «1414», возможен только с применением биометрической аутентификации (FaceID), электронной цифровой подписи (ЭЦП) или QR-кода (eGov QR).

С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные требования, отключены от SMS-шлюза «1414». Эти меры направлены на повышение защиты граждан от мошенников.

Генеральная прокуратура предупреждает:

- государственные органы и банки никогда не запрашивают одноразовые коды из SMS, данные карт или пароли;

- так называемые «безопасные счета» для перевода денег не существуют;

- будьте внимательны при подозрительных звонках, не передавайте свои данные третьим лицам;

- при сомнениях немедленно обращайтесь в банк или уполномоченные государственные органы;

- соблюдайте правила кибергигиены: используйте только официальные приложения и сервисы, проверяйте ссылки и уведомления. Призываем граждан быть бдительными и не становиться жертвами злоумышленников.  

