Генсек ООН: Сумма выплат, связанных с вымогательством в интернете, достигла $1,1 млрд

В прошлом году общая сумма выплат, связанных с вымогательством в интернете, достигла 1,1 миллиарда долларов. Об этом, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном противодействию киберпреступности, сообщил в четверг генеральный секретарь ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ООН

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Прорывы в области цифровых технологий в наши дни происходят регулярно, цифровые достижения революционизируют экономику и общество, но высокое качество мгновенной бесперебойной связи способно поставить в уязвимое положение отдельных людей, учреждения и целые страны, отметил Антониу Гутериш. По словам генсека, опасность использования цифровых технологий в качестве оружия растет с каждым годом.

«Киберпространство широко распахнуло двери. Любой может войти...» – продолжил он.

Неправомерная деятельность в киберпространстве растет как со стороны государственных и негосударственных субъектов, так и со стороны откровенных преступников, сказал Антониу Гутериш. Они взламывают сайты государственных служб, связанных со здравоохранением, банковским делом и телекоммуникациями. Киберпространство все чаще используется в качестве оружия в вооруженных конфликтах. Так называемые «гражданские хактивисты» во многих случаях стирают грань между комбатантами и гражданскими лицами.

«Неправомерное использование цифровых технологий становится все более изощренным и скрытым, – продолжил глава ООН. – Вредоносное программное обеспечение, программы-чистильщики и вирусы-трояны становятся все более опасными. Кибер-операции с использованием искусственного интеллекта многократно усиливают угрозу, а квантовые модули способны выводить из строя целые системы благодаря своей способности взламывать шифрование».

Цифровые технологии открывают невероятные возможности для создания более справедливого, равного, стабильного и мирного будущего для всех, но прорывы должны быть направлены на благо человечества, подчеркнул Антониу Гутериш.

Саммит будущего, который состоится в сентябре этого года, по словам Генсека, предоставит возможность укрепить сотрудничество в решении важнейших глобальных проблем. Пакт, который будет разработан по итогам саммита, даст международному сообществу важнейший шанс поддержать мир на планете и безопасность в киберпространстве.

Тем временем, сообщил Антониу Гутериш, Консультативный орган высокого уровня по искусственному интеллекту завершает работу над заключительным докладом о том, как можно управлять ИИ в интересах человечества, одновременно устраняя риски и неопределенности.