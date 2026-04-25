Героев Книги рекордов мира чествовали в Астане

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Трое из них приняли непосредственное участие в проекте по шитью огромного ковра ручной работы – сырмак

Фото: акимат Астаны

В столице 25 апреля 2026 года состоялась презентации Книги рекордов мира World Book of Records, куда вошли рекордсмены 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Обычно книги пишут писатели, поэты или журналисты. Но эту книгу, как отмечают организаторы, написали сами рекордсмены. В этой книге зафиксированы около 600 рекордов мира, из них 20 вписаны казахстанцами.

Книга является бестселлером, с момента ее появления на рынке весь тираж был продан. Официально Книга рекордов вышла 27 января 2026 года.

Вместе с тем, сегодня также состоялось награждение казахстанцев, которые со своими рекордами вошли в следующее издание книги. В частности, Гульзат Сарсеккева сшила 500 тюбетеек за 1 час.

Ляйле Даулет, Жанар Сейлбекова и Куляш Сатимбекова приняли непосредственное участие в проекте по шитью огромного ковра ручной работы – сырмак. В работе приняли участие 500 человек, общая площадь ковра превышает 300 метров.

Валихан Смагулов – это человек, который смог в одиночку снять целый фильм под названием "Жалмауыз кемпір", заменив представителей 21 профессии.

Рахима Берген руководила проектом по созданию инсталляции из большого полотна в виде казахской девушки, которую назвали "Алуа аруы".

Как отметил генеральный офицер книги по странам Азии и Африки Куандык Кудайбергенов, сегодняшняя презентация была посвящена не столько выходу книги, сколько официальному ее выводу в торговую сеть. Издание будет продаваться с мая 2026 года. 

А в мировом доступе она будет доступна через Amazon. Общий тираж – 110 тысяч экземпляров, в Казахстане – 10 тысяч.

«Основной повод сегодня – это Книга рекордов, она впервые презентована на международной выставке в Казахстане с участием представителей 43 стран. Это металлический сертификат рекордсмена мира, хрустальная статуэтка со штрих-кодом, и серебряная медаль, которая была изготовлена в Испании. Штрих-код статуэтки подчеркивает место своего обладателя. Всемирная книга рекордов – это вторая книга такого характера, которая объединяет 89 стран. Она даже крупнее Книги рекордов Гиннесса, в прошлом году было зафиксировано около 600 рекордов мира», – сказал Кудайбергенов.

Рахима Берген, по совместительству являющаяся одним из организаторов мероприятия, также поделилась своими впечатлениями.

«Мы презентовали на Наурыз 10-метровую инсталляцию – это девушка, которую мы назвали "Алуа аруы". Она стала главной инсталляцией в Казахстане, над ней работали 200 волонтеров от 5 до 74 лет. Мы их обучали, и они вязали квадратики, которые мы объединили в большое полотно, в которое одели так сказать девушку. Мы использовали более 154 кг пряжи. В нашем проекте мы показали, как государство, бизнес и общество совместно могут создавать такие грандиозные вещи», – отметила она.

По ее словам, сегодняшние награды являются доказательством тому, что мир признает нашу этнокультуру. Презентация следующей книги пройдет в Стамбуле в январе 2027 года.

Популярное

Все
Возглавили мировой зачет
Помогут цифровые технологии
Визуальный голос общества
В центре внимания – редкоземельные материалы
Победный настрой спортсменов
Для усиления практической направленности проектов ООН
Армейцы проявляют силу духа
Контуры энергетического будущего
Ответственное и осознанное участие
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
Внедрять системы раннего оповещения
В шаге от элиты
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Основной закон и экономическая политика государства
Когда яблони цветут
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации
Проект по Каспию востребован
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
В гостях у Димаша Ахмедовича
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Топливные муки земледельцев
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Открытие летнего велосезона прошло в столице в рамках экоак…
В Астане проведут генуборку
Первый день книжной выставки-ярмарки собрал более 10 тысяч …
Сеть библиотек значительно расширилась в Астане

