Героев Книги рекордов мира чествовали в Астане

Трое из них приняли непосредственное участие в проекте по шитью огромного ковра ручной работы – сырмак

Фото: акимат Астаны

В столице 25 апреля 2026 года состоялась презентации Книги рекордов мира World Book of Records, куда вошли рекордсмены 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Обычно книги пишут писатели, поэты или журналисты. Но эту книгу, как отмечают организаторы, написали сами рекордсмены. В этой книге зафиксированы около 600 рекордов мира, из них 20 вписаны казахстанцами.

Книга является бестселлером, с момента ее появления на рынке весь тираж был продан. Официально Книга рекордов вышла 27 января 2026 года.

Вместе с тем, сегодня также состоялось награждение казахстанцев, которые со своими рекордами вошли в следующее издание книги. В частности, Гульзат Сарсеккева сшила 500 тюбетеек за 1 час.

Ляйле Даулет, Жанар Сейлбекова и Куляш Сатимбекова приняли непосредственное участие в проекте по шитью огромного ковра ручной работы – сырмак. В работе приняли участие 500 человек, общая площадь ковра превышает 300 метров.

Валихан Смагулов – это человек, который смог в одиночку снять целый фильм под названием "Жалмауыз кемпір", заменив представителей 21 профессии.

Рахима Берген руководила проектом по созданию инсталляции из большого полотна в виде казахской девушки, которую назвали "Алуа аруы".

Как отметил генеральный офицер книги по странам Азии и Африки Куандык Кудайбергенов, сегодняшняя презентация была посвящена не столько выходу книги, сколько официальному ее выводу в торговую сеть. Издание будет продаваться с мая 2026 года.

А в мировом доступе она будет доступна через Amazon. Общий тираж – 110 тысяч экземпляров, в Казахстане – 10 тысяч.

«Основной повод сегодня – это Книга рекордов, она впервые презентована на международной выставке в Казахстане с участием представителей 43 стран. Это металлический сертификат рекордсмена мира, хрустальная статуэтка со штрих-кодом, и серебряная медаль, которая была изготовлена в Испании. Штрих-код статуэтки подчеркивает место своего обладателя. Всемирная книга рекордов – это вторая книга такого характера, которая объединяет 89 стран. Она даже крупнее Книги рекордов Гиннесса, в прошлом году было зафиксировано около 600 рекордов мира», – сказал Кудайбергенов.

Рахима Берген, по совместительству являющаяся одним из организаторов мероприятия, также поделилась своими впечатлениями.

«Мы презентовали на Наурыз 10-метровую инсталляцию – это девушка, которую мы назвали "Алуа аруы". Она стала главной инсталляцией в Казахстане, над ней работали 200 волонтеров от 5 до 74 лет. Мы их обучали, и они вязали квадратики, которые мы объединили в большое полотно, в которое одели так сказать девушку. Мы использовали более 154 кг пряжи. В нашем проекте мы показали, как государство, бизнес и общество совместно могут создавать такие грандиозные вещи», – отметила она.

По ее словам, сегодняшние награды являются доказательством тому, что мир признает нашу этнокультуру. Презентация следующей книги пройдет в Стамбуле в январе 2027 года.