Гидротехнические сооружения Кенгирского водохранилища вернули в госсобственность

Водное хозяйство,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

В свое время они были переданы на баланс ТОО «Kazakhmys Distribution»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По акту прокурора возвращены государству гидротехнические сооружения Кенгирского водоохранилища в области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz

Одним из достояний региона, а также главным регулятором воды для энергетики и ирригации является Кенгирское водохранилище. Водоем, сооруженный в 1952 году (319 млн кубометров) и его гидротехнические сооружения, являются стратегическими объектами, а значит должны находиться в госсобственности, отметили в областной прокуратуре.

В надзорном органе напомнили, что в свое время они были переданы на баланс градообразующего предприятия ТОО «Kazakhmys Distribution». Для их возврата прокуратурой области было внесено представление на имя Минводы.

Во исполнение акта прокурорского надзора заключен договор дарения и подписан акт приема передачи объекта.

Теперь перед уполномоченными органами стоит задача по проведению многофакторного обследования водохранилища и его гидротехнических сооружений, для принятия дальнейших мер по их модернизации.

#возврат #госсобственность #Кенгир #гидротехника #водоохранилище

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