Глава АЗРК доложил президенту о работе и планах агентства

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Токаев заслушал отчет об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о снижении уровня концентрации на ключевых товарных рынках и ходе приватизации в рамках Указа Главы государства о мерах по либерализации экономики. Агентством завершено 97 антимонопольных расследований.

Марат Омаров рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год. Для усиления контроля за ценами на монопольных рынках, повышения эффективности расследований и анализа рынков разработан пакет соответствующих изменений в законодательство.

Планируется создание и развитие цифровой экосистемы АЗРК, включающей информационно-аналитическую систему, цифровой портал, инструменты аналитики на основе технологий искусственного интеллекта.

Марат Омаров в качестве президента Казахстанской федерации футбола ознакомил главу государства с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию конкуренции.

 

#Токаев #футбол #АЗРК #конкуренция #Марат Омаров

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