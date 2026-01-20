Глава Болгарии Румен Радев подал в отставку

Политика,Европа
164
Айман Аманжолова
корреспондент

В новейшей истории страны ни один президент не покидал свой пост досрочно

Фото: Kazpravda.kz

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке в обращении к гражданам республики в понедельник. Он заявил, что считает достойным преемником действующего вице-президента Илияну Йотову. Об этом сообщило агентство БТА, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Очередные президентские выборы в Болгарии должны были состояться не позднее осени этого года.

По Конституции Болгарии, президент может подать в отставку в Конституционный суд, в случае чего до конца мандата исполнять его обязанности будет вице-президент. В новейшей истории страны ни один президент не покидал свой пост досрочно.

В болгарских СМИ напоминают, что экс-министр обороны Димитр Стоянов в своих соцсетях на прошлой неделе призвал Радева создать собственную партию. Сам Радев также не отвергал такую возможность, однако подчеркивал, что "сделает это в самый неожиданный момент".

Практически весь свой президентский срок Радев играл необычно сильную для этой должности роль. Обычно в балканской стране "первую скрипку" играет глава правительства, однако на фоне затяжного политического кризиса и целой серии внеочередных парламентских выборов президент Болгарии имел право назначать служебное правительство.

По прогнозам экспертов, из-за ослабления практически всех крупных политических партий у Радева есть серьезные шансы вывести страну из сложившегося тупика, если он действительно создаст новую партию.

#президент #отставка #Болгария

