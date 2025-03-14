Глава государства поручил пересмотреть условия содержания в женских колониях

Выступая на сегодняшнем заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации с содержанием заключенных в женских колониях.

«Ко мне с письмом обратилась известный адвокат Айман Умарова, она заострила внимание на непростой теме – условиях содержания в женских колониях. Особый акцент сделала на положении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей.

Согласен, наша уголовно-исполнительная система должна быть не карательной, а нацеленной на исправление осужденных. Понятно, что все лица, находящиеся в местах лишения свободы, независимо от их пола, равны перед законом.

Однако, исходя из соображений гуманизма и не нарушая принципа «Закон и Порядок», мы могли бы пересмотреть юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Правоохранительным органам и депутатам нужно взвешенно изучить данный вопрос, внести предложения для его решения».