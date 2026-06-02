Президент недоволен работой правительственных чиновников по развитию Alatau Smart City

Президент обратил внимание на «явный контраст между задачами строительства Alatau Smart City и реальным социально-экономическим положением в области», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По его словам, жители присоединенных к городу населенных пунктов (Жетыген, Коянкус и др.) указывают на отсутствие элементарных условий для жизни: стабильного интернета, качественных дорог, центрального водоснабжения, не говоря уже о постоянных жалобах на систематическое отключение электричества. Такие проблемы есть на территории всей области (к примеру, по причине износа электросетей (70%) в 2025 г. отмечены 919 фактов отключений электричества, с начала 2026 г. – 201). В новых районах города работа по прокладке инженерных коммуникаций до сих пор находится на стадии проектирования. Отстают от графика проекты по реконструкции трех подстанций и расширению мощности водозаборного объекта.

«Налицо явный контраст между задачами строительства Alatau Smart City и реальным социально-экономическим положением в области. Давайте будем говорить об этом открыто. Данную ситуацию считаю упущением со стороны Правительства, в частности заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева и акима Марата Султангазиева. В целом, необходимость расширения и ввода новых энергомощностей – вопрос странового масштаба. Большинство специалистов полагают, что основным решением проблемы энергодефицита является ввод новой генерации. Практически все дискуссии сводятся к двум аспектам – сколько и какие электростанции нужно строить. Дискутировать мы любим и можем. Но мало кто говорит о таком, по сути, базовом вопросе, как много энергии страна теряет именно сейчас», - сказал Глава государства.

️Касым-Жомарт Токаев сичтает, что город Алатау должен стать примером рациональных, ресурсосберегающих подходов.

«Считаю, что для решения этой проблемы необходимо уделить особое внимание концепции First fuel. Эта концепция разработана Международным энергетическим агентством, она предусматривает широкое внедрение мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения. Подсчитано, что стоимость сэкономленной энергии обходится в 2-3 раза ниже себестоимости выработки новой, даже по сравнению с самыми доступными видами производства. Здесь кроется большой потенциал, который нам обязательно нужно использовать», - говорит он.

По его словам, текущие потери Казахстана по своему масштабу сопоставимы с объемами потребления и выработки энергии в отдельных регионах. По информации министерства промышленности, потери электроэнергии в сетях составляют порядка 10%, потери теплоэнергии – около 10%. К примеру, в 2024 году общие потери электроэнергии составили более 9 миллиардов киловатт-часов, что превышает валовое потребление, для примера, всей Атырауской области.

По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам, наша экономика остается одной из наиболее энергоемких в мире. Для сравнения, энергоемкость ВВП Казахстана в 2 раза выше среднемировых значений и в 3,5 раза – показателей стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).