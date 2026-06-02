Президент недоволен работой правительственных чиновников по развитию Alatau Smart City

Президент

Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по развитию города Алатау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент обратил внимание на «явный контраст между задачами строительства Alatau Smart City и реальным социально-экономическим положением в области», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По его словам, жители присоединенных к городу населенных пунктов (Жетыген, Коянкус и др.) указывают на отсутствие элементарных условий для жизни: стабильного интернета, качественных дорог, центрального водоснабжения, не говоря уже о постоянных жалобах на систематическое отключение электричества. Такие проблемы есть на территории всей области (к примеру, по причине износа электросетей (70%) в 2025 г. отмечены 919 фактов отключений электричества, с начала 2026 г. – 201).   В новых районах города работа по прокладке инженерных коммуникаций до сих пор находится на стадии проектирования. Отстают от графика проекты по реконструкции трех подстанций и расширению мощности водозаборного объекта.  

«Налицо явный контраст между задачами строительства Alatau Smart City и реальным социально-экономическим положением в области. Давайте будем говорить об этом открыто. Данную ситуацию считаю упущением со стороны Правительства, в частности заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева и акима Марата Султангазиева.  В целом, необходимость расширения и ввода новых энергомощностей – вопрос странового масштаба.  Большинство специалистов полагают, что основным решением проблемы энергодефицита является ввод новой генерации.  Практически все дискуссии сводятся к двум аспектам – сколько и какие электростанции нужно строить. Дискутировать мы любим и можем. Но мало кто говорит о таком, по сути, базовом вопросе, как много энергии страна теряет именно сейчас», - сказал Глава государства.

️Касым-Жомарт Токаев сичтает, что город Алатау должен стать примером рациональных, ресурсосберегающих подходов.

«Считаю, что для решения этой проблемы необходимо уделить особое внимание концепции First fuel.  Эта концепция разработана Международным энергетическим агентством, она предусматривает широкое внедрение мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения. Подсчитано, что стоимость сэкономленной энергии обходится в 2-3 раза ниже себестоимости выработки новой, даже по сравнению с самыми доступными видами производства. Здесь кроется большой потенциал, который нам обязательно нужно использовать», - говорит он.

По его словам, текущие потери Казахстана по своему масштабу сопоставимы с объемами потребления и выработки энергии в отдельных регионах. По информации министерства промышленности, потери электроэнергии в сетях составляют порядка 10%, потери теплоэнергии – около 10%. К примеру, в 2024 году общие потери электроэнергии составили более 9 миллиардов киловатт-часов, что превышает валовое потребление, для примера, всей Атырауской области.

По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам, наша экономика остается одной из наиболее энергоемких в мире. Для сравнения, энергоемкость ВВП Казахстана в 2 раза выше среднемировых значений и в 3,5 раза – показателей стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Надо открыто признать, что проблемы отрасли во многом связаны не только с износом сетей и большими расстояниями при транспортировке электроэнергии, но и с низкой культурой энергопотребления.  Тут непочатый край работы для Правительства, акиматов, национальных компаний и для общественников. Нам следует разъяснять людям, что электроэнергию нужно экономить.   Город Алатау должен стать примером рациональных, ресурсосберегающих подходов», - резюмировал он.  

#президент #критика #Alatau Smart City

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Актау откроется консульство РФ
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Производства получили новый импульс
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Пакет важнейших законов
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Расширяя профессиональные горизонты
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
Новая модель диалога государства и общества
Проводник цифровой повестки
«Водный след» столичного школьника
Ребенок нуждается в помощи государства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Глава государства посетил футбольную академию «Атлетико де …
Президенту показали крупный тепличный комплекс
Реабилитационные центры для детей должны быть доступны во в…
Президент провел встречу с главой Администрации САР Гонконг

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]