Реабилитационные центры для детей должны быть доступны во всех регионах - Президент

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в социальной сфере нашей страны проводится масштабная работа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
За последние три года было построено около 600 школ на 746 тысяч учеников, треть из них – «Келешек мектептері». Также открыто 813 объектов здравоохранения и 307 спортивных объектов.
По поручению Президента в городах Семей, Тараз, Кентау, Уральск и Атырау начали работу современные реабилитационные центры. В настоящее время такие центры строятся в Актобе, Кокшетау, Талдыкоргане и Шымкенте.
«Социальные объекты, в том числе реабилитационные центры для детей, должны быть доступны во всех регионах. Подобных объектов в регионах все еще недостаточно. Из-за этого люди массово переселяются в Астану и Алматы. Это негативный процесс внутренней миграции. Акимы должны тщательно заниматься этим вопросом. Администрация Президента будет контролировать данную работу», - сказал он на совещании по развитию города Алатау.