Реабилитационные центры для детей должны быть доступны во всех регионах - Президент

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в социальной сфере нашей страны проводится масштабная работа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

За последние три года было построено около 600 школ на 746 тысяч учеников, треть из них – «Келешек мектептері». Также открыто 813 объектов здравоохранения и 307 спортивных объектов.

По поручению Президента в городах Семей, Тараз, Кентау, Уральск и Атырау начали работу современные реабилитационные центры. В настоящее время такие центры строятся в Актобе, Кокшетау, Талдыкоргане и Шымкенте.