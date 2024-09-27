Глава государства посетил ледовый дворец в Туркестане

Пресс-служба главы государства сообщила о посещении президентом ледового дворца в Туркестане, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

В комплексе, построенном по современным стандартам, созданы условия для занятий в течение всего года по таким спортивным дисциплинам, как шорт-трек, фигурное катание и хоккей.

Объект оснащен оборудованием из Италии, Канады, Германии, Финляндии. Специальная технология позволяет изменять форму площадки. Таким образом, на катке можно одновременно заниматься несколькими видами спорта.

В ходе осмотра ледового дворца президенту продемонстрировали мастерство юных воспитанников, затем состоялась встреча со спортсменами и тренерами.

Президент отметил, что всегда поддерживает отечественных спортсменов, следит за их достижениями, и пожелал им удачи.

Хоккеисты местного клуба Turan Tigers подарили главе государства форму команды.

В соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы в областном центре построены стадион «Туркестан арена», многофункциональный спортивный комплекс «Олимпик Центр», спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова, академия футбола «Туран», 7 открытых теннисных кортов и 51-километровая велодорожка.