Глава государства поздравил короля Швеции с юбилеем

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства поздравил короля Швеции Карла XVI Густава с 80-летием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем поздравительном послании Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что под мудрым руководством Короля Карла XVI Густава Швеция продолжает играть важную роль на европейской и мировой арене.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит прочные узы дружбы и взаимопонимания между двумя народами и рассчитывает на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества со Швецией.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Карлу XVI Густаву успехов в его неустанных усилиях во благо своей страны, а также процветания и благополучия дружественному народу Швеции.