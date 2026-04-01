Глава государства принял посла Саудовской Аравии

Президент
811

Президент подтвердил свое приглашение наследному принцу Мухаммеду бен Салману посетить Казахстан с государственным визитом.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял посла Королевства Саудовская Аравия в Республике Казахстан Файсала Аль-Кахтани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Саудовской Аравией. Глава государства особо отметил личный вклад Наследного принца – Премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в продвижение многогранного взаимодействия между нашими странами.

– Наследный принц Мухаммед бен Салман по праву считается сильным и авторитетным лидером глобального масштаба. Его дальновидная и прогрессивная стратегия развития Саудовской Аравии, а также огромная роль в укреплении международной стабильности и безопасности заслуживают самой высокой оценки и уважения, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману посетить Казахстан с государственным визитом.

Посол Файсал Аль-Кахтани выразил твердую приверженность его страны углублению стратегического партнерства с Республикой Казахстан. По его словам, подписанные недавно соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций, а также о создании межгосударственного Координационного совета открывают новые возможности для наращивания взаимовыгодных связей.

Отдельно дипломат передал слова искренней благодарности высшего руководства Саудовской Аравии за твердую и последовательную поддержку, оказанную Президентом Казахстана в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул актуальность инициативы Казахстана предоставить площадку для возможных мирных переговоров в священном Туркестане.

Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил солидарность с Саудовской Аравией и всеми странами Залива, заявив о готовности и далее оказывать содействие усилиям по обеспечению стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе. В завершение беседы Президент передал теплые приветствия и наилучшие пожелания Хранителю двух святынь – Королю Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и наследному принцу – Премьер-министру Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, а также пожелал благополучия и процветания братскому народу Саудовской Аравии.

#президент #Саудовская Аравия #Наследный принц

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]