Глава государства принял Жениса Касымбека

Президент
91

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президенту было доложено, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика развития. Объем инвестиций в основной капитал за 7 месяцев составил 1,2 трлн тенге, что на 42,1% выше аналогичного периода прошлого года. В этом году планируется реализация 55 инвестиционных проектов на 300 млрд тенге, что позволит создать 3,6 тыс. рабочих мест.

Аким Астаны рассказал о строительстве социальных объектов, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города. Так, 1 сентября в рамках нацпроекта «Келешек мектептері» по поручению Главы государства в Астане открыты семь новых школ на 28 тыс. ученических мест. В течение учебного года в столице планируется ввести в эксплуатацию 15 новых школ. В прошлом учебном году было открыты рекордные 24 школы на 66 тыс. ученических мест, из них 16 – комфортные. До конца года также будут открыты 8 студенческих общежитий на 4 716 мест. В 2025 году в Астане планируется благоустроить 170 дворов и общественных пространств, а также высадить порядка 1 млн зеленых насаждений. 

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подготовке к предстоящему отопительному сезону. Ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также газовых станций «Туран» и «Юго-Восток» позволили увеличить тепловые мощности города на 30% – дополнительно 1100 Гкал в час. В этом году планируется завершить вторую очередь станции «Туран», продолжится строительство станции «Тельмана», будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции «Юго-Запад».

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду, налаживанию полноценной системы ливневой канализации столицы, решению проблем в сфере дорожной и транспортной инфраструктуры и благоустройству Астаны.

#Токаев #отчет #Женис Касымбек

