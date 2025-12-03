В ходе мероприятия были заслушаны доклады Генерального прокурора Берика Асылова, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра обороны Даурена Косанова

Фото: t.me/aqorda_resmi

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе мероприятия были заслушаны доклады Генерального прокурора Берика Асылова, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра обороны Даурена Косанова о принимаемых мерах по обеспечению воинской дисциплины, правопорядка и проводимой воспитательной работе в армейской среде.

Также рассмотрены различные аспекты деятельности руководства Вооруженных Сил и правоохранительных органов по профилактике правонарушений в войсках.

Президентом дан ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка, совершенствование воспитательной работы в армии, повышение эффективности принимаемых мер по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.