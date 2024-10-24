Глава государства выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «БРИКС плюс», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент выступил с речью на проходящем в Казани пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

Глава государства подчеркнул, что БРИКС превращается в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству.

«БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников. БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства», – сказал он.

По его мнению, многосторонние усилия БРИКС гармонично дополняют деятельность ООН, которая по-прежнему является незаменимой и универсальной структурой.

«Принципы дипломатии и диалога, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности. Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности. Казахстан поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его расширение за счет новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что голоса стран Глобального Юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности. По его словам, БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления.

Глава государства отметил динамичный рост торговли Казахстана со странами БРИКС, объемы которой в 2023 году составили половину внешнеторгового оборота страны. К перспективным направлениям для взаимовыгодного партнерства, как было сказано в выступлении, относятся такие сферы, как торговля и инвестиции, IT-технологии, критические минералы, продовольственная безопасность, образование и туризм.

Особое внимание в речи было уделено укреплению взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, в первую очередь в рамках инициативы «Пояса и Пути», международного транспортного коридора «Север-Юг» и Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Была отмечена необходимость формирования надежных партнерских отношений в рамках «БРИКС плюс» для укрепления энергетической безопасности, а также в преодолении таких последствий изменения климата, как дефицит воды, экстремальное повышение температуры и опустынивание.

В завершение президент подчеркнул, что совместные усилия в формате «БРИКС плюс» позволят значительно повысить взаимосвязанность между Севером и Югом, устранить дисбалансы в развитии государств, существенно укрепить международную безопасность и обеспечить условия для глобального прогресса.