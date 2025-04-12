Глава ifo не исключил нового мирового экономического кризиса

Экономика
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Мюнхенский Институт экономических исследований (ifo) предупредил о возможности нового глобального экономического кризиса в условиях растущего протекционизма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

«К сожалению, этого нельзя исключать», - заявил глава ifo Клеменс Фюст в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, США сами по себе не ввергнут мировую экономику в кризис.

«Но если протекционизм будет распространяться все быстрее и быстрее, как в Китае, так и в Европе, то это большая опасность. Если все пойдут в неправильном направлении, это может привести к серьезному кризису», - подчеркнул он.

При этом Фюст отметил, что в настоящее время американцы разрушают свою репутацию надежного партнера.

«Это опасно, потому что США по-прежнему являются самой важной экономической державой в мире», - сказал глава ifo.

То, что происходит сейчас, является "тревожным сигналом" для всего мира, добавил он.

«Две трети мировой рыночной капитализации приходится на американский фондовый рынок, доллар является мировой резервной валютой. Если все это рухнет, то будут непредсказуемые последствия», - предостерег Фюст.

Президент США Дональд Трамп в последние недели ввел ряд торговых сборов на различные импортируемые в Соединенные Штаты товары, в том числе из Евросоюза, вызвав опасения о начале разрушительной торговой войны. В среду, 9 апреля, Трамп объявил о приостановке на 90 дней введения дополнительных пошлин для стран, которые не отреагировали ответными мерами против Вашингтона. В течение этого периода для них будет действовать тариф в размере 10%.

На фоне объявленной Трампом "отсрочки" ЕС также отложил на 90 дней ввод ответных мер в отношении экспорта из США, которые были согласованы ранее и должны были вступить в силу 15 апреля.

Одновременно США повысили пошлины на китайский импорт до 145%, что соответствует росту на 41 процентный пункт. Китай тоже увеличил свои пошлины на 41 процентный пункт - с 84% до 125%, тем самым сохранив прежнюю линию в противодействии давлению со стороны США.

#экономика #США #мировой кризис

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