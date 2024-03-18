В Казахстане работает 435 компаний с участием армянского капитала

В рамках рабочего визита заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу провёл переговоры с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

«Армения является близким государством и проверенным временем партнёром Казахстана. На современном этапе прочный фундамент для расширения и углубления казахско-армянских отношений заложен Договором о дружбе и сотрудничестве, 25-летие которого мы отмечаем в этом году. У нас много общего, и мы готовы приложить усилия для достижения общих целей во имя благополучия и процветания народов двух стран», – заявил глава МИД РК.

Выражена взаимная приверженность дальнейшему углублению межгосударственного взаимодействия на основе дружбы, взаимного уважения и партнёрства. Была подчеркнута важность дальнейшего укрепления политического диалога на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание сторонами было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. Отмечены положительные итоги взаимной торговли по итогам 2023 года, объёмы которой выросли на 23,1% и достигли 53 млн долларов США. Главы МИД согласились, что нынешний уровень товарооборота не соответствует имеющемуся потенциалу, в связи с чем договорились прилагать общие усилия и принимать совместные решения для определения новых возможностей.

«У нас есть хорошая возможность подвести итоги 25-летнего партнёрства и открыть новую страницу в наших отношениях во благо обеих стран. Безусловно, мы расширяем основы нашего взаимодействия. Высокий уровень нашего политического диалога свидетельствует о необходимых предпосылках в наших динамично развивающихся торгово-экономических отношениях. Мы заинтересованы в развитии транспортных и логистических связей», – заявил министр А.Мирзоян.

Собеседники также обсудили перспективы развития сотрудничества в инвестиционной сфере на основе объединения производственных и финансовых ресурсов двух стран. Обозначили пути кооперации в сфере высоких технологий, цифровизации, взаимных поставок сельхозпродукции, сотрудничества в строительной сфере.

В позитивном ключе отметили участие малого и среднего бизнеса в развитии торгово-экономических и инвестиционных связей, отметив, что в Казахстане работают 435 компаний с участием армянского капитала, а в Армении более 100 предприятий с казахстанским капиталом.

Стороны подчеркнули позитивную динамику сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Обменялись предложениями по наращиванию сотрудничества в области культуры, образования, науки. Придали важное значение перекрестному проведению Дней культуры в Казахстане и Армении.

По итогам переговоров подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Армении на 2024-2025 годы.