Глава МИД Казахстана провёл ряд встреч на полях III Анталийского дипломатического форума

Международное сотрудничество
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В ходе встречи с главой МИД РФ Лавровым стороны высоко оценили уровень взаимоотношений между странами, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

На полях дипломатического форума в Анталии заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел раздельные переговоры с главами внешнеполитических ведомств России Сергеем Лавровым, Узбекистана Бахтиёром Саидовым, Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Словакии Юраем Бланаром, Северной Македонии Буяром Османи и Молдовы Михаилом Попшой.

В ходе встречи с главой МИД РФ Лавровым стороны высоко оценили уровень взаимоотношений между странами, а также обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества. Министры также рассмотрели календарь предстоящих мероприятий и «сверили часы» по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

С узбекским коллегой Саидовым были оговорены пути расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, подчёркнута важность поиска новых точек роста и увеличения объёма товарооборота. Отмечена необходимость дальнейшего укрепления всестороннего взаимодействия между двумя странами.

В рамках переговоров с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Байрамовым были затронуты ключевые аспекты взаимодействия двух стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменялись мнениями по наращиванию объемов товарооборота и транзитно-транспортного потенциала.

С министрами иностранных дел Словакии, Северной Македонии и Молдовы Нуртлеу обсудил текущее положение и перспективы развития сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах, включая взаимную поддержку в международных организациях. Были отмечены перспективы казахско-словацкого сотрудничества и имеющийся потенциал в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С Северной Македонией внимание было уделено увеличению объемов взаимной торговли и развитию таких отраслей сотрудничества, как транспорт, логистика, сельское хозяйство и туризм. С Молдовой наблюдается активная динамика развития экономических связей, стороны подтвердили намерение в укреплении всех сфер взаимодействия.

В рамках Форума также состоялись двусторонние переговоры главы МИД Казахстана с Генеральным секретарём Организации Тюркских Государств Кубанычбеком Омуралиевым и Президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.

Собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества стран-участниц организации, обменялись мнениями по поводу совместных проектов и инициатив, направленных на развитие тюркской интеграции, а также подтвердили заинтересованность в сохранении и продвижении тюркского культурного наследия и развитии культурно-гуманитарных связей между странами.
 

#МИД РК #Мурат Нуртлеу #тюркский мир #Сергей Лавров

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