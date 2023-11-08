Глава Минэкономики объяснил, почему бизнесу не стоит тревожиться из-за повышения НДС

Экономика, Правительство
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в интервью журналистам в Мажилисе пояснил, почему у бизнеса нет повода для тревог в связи с повышением НДС, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Журналисты поинтересовались у министра, не боится ли он, что бизнес не выдержит повышения НДС.

«Не боимся. Потому что мы в целом проанализировали. Смотрите, когда НДС с 20 процентов до 12 процентов снизили, снижения теневой экономики не произошло. В странах ОЭСР НДС - 20 процентов, теневая экономика примерно размером с нашу. В России НДС повысили с 18 до 20 процентов, но у них инфляция наоборот снизилась. То есть хороший эффект это принесло. И они защитили свое сельское хозяйство и сейчас активно развиваются», - пояснил он.

Журналисты также поинтересовались, не приведет ли повышение НДС к росту цен.

«Абсолютно нет. Я уже говорил, что плательщиков НДС не так много. По нашим расчетам да, будет единовременный эффект в пределах 1 процента инфляции, это в 2025 году единовременно. При этом, в целом, инфляция к 2025 году у нас ожидается в пределах 5-6 процентов с учетом остальных вопросов, включая тарифную политику и так далее. Поэтому экономика плавно через это пройдет, мы же не повышаем НДС в два раза, только на 4 процента», - уверен Куантыров.  

#казахстан #Куантыров #НДС

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