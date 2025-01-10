Глава Минкультуры пояснила новшества, которые ждут «Казахфильм»

Культура
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Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала, как закон, подписанный президентом, отразится на деятельности киностудии, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня главой государства подписан закон, касающийся деятельности Министерства культуры и информации и включающий в себя ряд прорывных положений.

«В частности, в новую эпоху своего развития вступает «Казахфильм» имени Ш. Айманова. Теперь ежегодно не менее 30% от общего объема финансирования фильмов в нашей стране будет направляться напрямую в «Казахфильм». Это позволит сделать работу киностудии более эффективной и финансово стабильной. 

К сожалению, не все кинодеятели довольны теми позитивными изменениями, которые происходят на киностудии. Не всем нравятся реформы в финансовой части, направленные на большую открытость и прозрачность, ужесточение проходного режима, ревизия эффективности ведения киностудией предпринимательской деятельности.

Однако, напомню, что киностудия, как любой государственный объект, должна иметь свои правила посещения, поскольку на ее территории находится дорогое оборудование и объекты культурного наследия», - считает министр. 

Что касается финансовой части, она сообщила, что  грамотный менеджмент показал - аренда оборудования и помещений проводилась не во благо киностудии. Многие частники снимали на «Казахфильме» коммерческое кино, но деньги в бюджет студии не попадали.

Такие же прецеденты были выявлены при аудите коммерческих площадей, в ходе которого был выявлен выборочный подход к утверждению арендных ставок для арендаторов. Так, например, по двум договорам ставки на аренду были занижены, а упущенная выгода составила в одном случае 5 940 млн тг за 11 месяцев, во втором - 42 млн тг за 7 месяцев.

По ее словам, установление строгого режима и контроля за сдачей оборудования и помещений в аренду наряду с новой системой финансирования при грамотном управлении может сделать студию самодостаточным бизнес-игроком. 

Аида Балаева привела пример. В прошлом году на экраны вышло четыре коммерческих фильма, в том числе художественные картины «Шырмауық» (режиссер А. Шаргынов) и «Капитан Байтасов» (режиссер Д. Камшибаев), а также две документальные ленты. Одновременно завершились работы над анимационным фильмом «Алтын Адам» — он создан полностью на технической базе «Казахфильма» и будет представлен широкой публике в марте 2025 года. Кроме того, ведется производство художественных фильмов «Жабайы» и «Малай», анонсированы проекты «Күлпәш» и «Бүркітші», а за счет собственных средств в текущем году планируется съемка документальной ленты «Муза».

«Уверена, что сегодня поставленная главой государства задача по усовершенствованию работы киностудии, получила ключевой фактор для своего решения. И как я уже не раз говорила, «Казахфильм» несмотря ни на что будет не просто жить, но и активно развиваться», - добавила министр.

#закон #киностудия #Аида Балаева

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