Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, отвечая на вопросы журналистов в Сенате Парламента РК, выразил готовность обратиться к работодателям страны с просьбой повысить зарплаты работникам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Давайте обращусь. Ко всем субъектам предпринимательства или работодателям, если у них есть возможность, поддержать своих работников и повысить заработную плату в зависимости от своих экономических возможностей», – сказал Серик Шапкенов.

Глава Минтруда пояснил, что работа по индексации зарплат проводится в регионах акиматами.

«Такая работа всегда проводится акиматами регионов. Каждая компания ежегодно индексирует зарплату в среднем от 5 до 10%. Ежегодно акиматы составляют меморандум с градообразующими предприятиями о недопущении сокращения людей, увеличении зарплаты и так далее», – сказал глава Минтруда.