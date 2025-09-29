Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил региональный филиал «Талгар» Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства, где провел выездное совещание по вопросам реализации проекта по возрождению сорта «Апорт», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК

Фото: пресс-служба МСХ РК

Были заслушаны отчёты о ходе реализации Дорожной карты «Возрождение сорта яблони «Апорт» на 2025-2028 годы», рассмотрены проблемные вопросы и определены конкретные меры для их решения.

Отметим, что в 2024 году были собраны 60 тысяч семян дикой яблони Сиверса в Жонгар-Алатауском национальном парке, проведён их посев и создан питомник сеянцев на площади 0,7 га.

В феврале 2025 года осуществлена зимняя копулировка на площади 0,5 га для подготовки качественных саженцев. На сегодня выращено 2 100 саженцев сорта «Апорт». Уже этой осенью планируется закладка 10 га апортового сада, а к 2027 году общая площадь таких насаждений достигнет 110 га.

В сентябре на базе регионального филиала «Талгар» КазНИИПО был проведен «День сада», где были представлены селекционные достижения селекционеров научного института и перспективы развития.

Напомним, системная работа в этом направлении началась в 2024 году по поручению Главы государства и направлена на восстановление одного из символов Казахстана и ценного культурного наследия – сорта яблок «Апорт».

При активной поддержке Государственного фонда «Астана 20» Управления делами Президента РК ведётся работа по выращиванию качественного посадочного материала, который станет основой для закладки будущих садов.

Министерство сельского хозяйства продолжит всестороннюю координацию мероприятий в рамках Дорожной карты, обеспечивая преемственность, научную основу и устойчивое развитие проекта по возрождению апорта, добавили в МСХ.