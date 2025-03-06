Глава UFC объявил о создании боксерского промоушена

Идея заключается в том, чтобы давать фанатам бои, которые они хотят увидеть - лучшие станут биться с лучшими

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Президент UFC Дана Уайт и Турки Аль аш-Шейх объявили о создании нового боксерского промоушена, который станет главной платформой как для ведущих боксеров, так и для перспективных спортсменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Компания TKO Group, в которую входят UFC и WWE, заключила многолетнее соглашение о создании боксерского промоушена с главным управлением развлечений Саудовской Аравии, которое курирует Турки Аль аш-Шейх. Повседневной деятельностью промоушена будут заниматься Дана Уайт и президент WWE Ник Хан.

Первое мероприятие организации запланировано на 2026 год. Название лиги пока держится в секрете.

«Наша модель заключается в том, чтобы давать фанатам бои, которые они хотят увидеть. Лучшие станут биться с лучшими. И бойцы будут пробиваться в рейтингах и становиться чемпионами мира», - сказал Уайт.

Турки Аль аш-Шейх раскрыл цель их детища, а также объяснил выбор партнера по проекту.

«Я очень рад. Передаю флаг бокса человеку, который справится с ним лучше всех. Его ждет непростая работа, но я уверен, что он будет радовать людей и фанатов этой прекрасной лигой и сделает бокс вновь великим», - отметил он.

В новом промоушене будут представлены:

- Четко структурированная система для развития новых талантов со всего мира;

- Доступ для всех боксеров к UFC Performance Institute – ведущему мировому центру тренировок, исследований, реабилитации и питания в боевых видах спорта;

- Производственный, медийный и рекламный опыт TKO, который позволит болельщикам по всему миру наслаждаться боями на арене и первоклассными современными трансляциями.

Более подробная информация о новом боксерском промоушене, включая подписание контрактов с бойцами, расписание боев и места проведения мероприятий, будет раскрыта в ближайшие месяцы.

Напомним, Дана Уайт является организатором таких бойцовских промоушенов, как UFC, где соревнуются бойцы смешанных единоборств (ММА), а также лиги Power Slap – чемпионата по пощечинам.

Что касается Турки Аль аш-Шейха, то в последние годы он стал самым громким промоутером боксерских боев. Он организовал поединки Александра Усика и Тайсона Фьюри, а также Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. 7 февраля шейх объявил о контракте с Саулем Канело Альваресом на четыре поединка.