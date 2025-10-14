Фото: Акорда

Госсоветник напомнил, что сегодня состоялось первое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Главы государства. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул, что реформа Парламента не сводится к механическому упразднению Сената, а направлена на дальнейшую модернизацию политической системы страны.