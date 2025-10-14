Ерлан Карин проанализировал основные тезисы из выступления Главы государства, касающегося перехода к однопалатному Парламенту
Госсоветник напомнил, что сегодня состоялось первое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Главы государства. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул, что реформа Парламента не сводится к механическому упразднению Сената, а направлена на дальнейшую модернизацию политической системы страны.
«Наша главная формула государственного строительства «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство» остается неизменной. Реализация Парламентской реформы потребует внесения изменений и дополнений в около 40 статей Конституции. Также потребуется внести изменения в порядка 10 Конституционных законов и 50 кодексов и законов. Задачей Рабочей группы является выработка предложений по парламентской реформе, на основании которых будет сформирован проект поправок в Конституцию для последующего вынесения на республиканский референдум. И как заметил Глава государства, по сути, масштаб предстоящих изменений и дополнений сопоставим с принятием новой Конституции», – написал Ерлан Карин в Telegram.