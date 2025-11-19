Главная транспортная прокуратура внедрила новый цифровой сервис в Egov и InDriver

Транспорт,Цифровизация
Дана Аменова
специальный корреспондент

На главной странице приложения Egov Mobile размещена интерактивная вкладка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главная транспортная прокуратура запустила новый цифровой формат профилактики в рамках реализации концепции «Закон и Порядок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Теперь казахстанцы могут оперативно получать предупреждающую информацию о различных видах правонарушений — от мошенничества и незаконного оборота наркотиков до иных преступных схем — прямо через приложения Egov Mobile и InDriver.

На главной странице Egov Mobile размещена интерактивная вкладка, при переходе по которой пользователи направляются на официальный сайт органов прокуратуры.

Там опубликованы разъяснительные материалы, рекомендации по защите от распространённых преступных схем, а также сведения об уголовной ответственности. Формат подачи разработан таким образом, чтобы информация была максимально доступной и удобной для восприятия.

Аналогичные профилактические баннеры внедрены (push-уведомления) и в InDriver, что значительно расширяет охват аудитории и делает предупреждающий контент доступным для граждан по всей стране.

«Цифровые решения стали частью системной работы по модернизации профилактики и реализуются в русле инициативы Главы государства «Закон и Порядок». Их задача – повысить уровень информированности населения, предупредить правонарушения и оперативно доводить актуальные предупреждения до широкой аудитории», – говорится в публикации.

Там же добавили, что профилактический сервис функционирует круглосуточно, а обновления и предупреждения доступны пользователям независимо от региона проживания.

#цифровизация #сервис #eGov #главная транспортная прокуратура #InDriver

