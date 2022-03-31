Политика
Главные месседжи нового Послания Токаева разобрала доктор политических наук
​​​​​​​Наталья Калашникова, заведующая кафедрой АНК ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, член научно-экспертного совета АНК

Сегодня, на старте жизненно важных реформ, казахстанцам нужно сохранять сплоченность, общенациональное единство и солидарность. Ведь только сообща мы сможем построить новый Казахстан, уверены спикеры очередного «Эксперт-совета», обсуждающие Послание Главы государства.

Предложенная Президентом программа политических реформ дала старт процессам построения нового Казахстана. Глава государства обозначил концептуальные основы, направленные на системные и качественные изменения, в том числе действующих конституционных, государственных и политических институтов.

На фоне сложной ситуации, связанной с последствиями январских событий, нестабильностью в мире, убедительно и своевременно звучит призыв Касым-Жомарта Токаева о необходимости обеспечения сплоченности, общенационального единства и солидарности.

Призыв следовать главному принципу предложенных реформ «разные взгляды, но единая нация» и тезис о том, что государство должно гарантировать равенство возможностей для всех граждан, выступают лейтмотивом Послания.

Предложенные Президентом политические реформы нашли позитивные отклики в соцсетях. И это очень важно: для обсуждения основных направлений преобразований, их особенностей и содержания нужны разные площадки.

Как отмечено в Послании, «нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана». Только в Конституцию предстоит внести изменения более чем в 30 статей, необходимо разработать и принять свыше 20 законов. И понимание обществом сути предложенных реформ, их восприятие зависит во многом от четко выстроенной разъяснительной работы.

Поэтому существенно возрас­тает роль экспертов, опытных спикеров. На наш взгляд, должна быть создана компетентная команда профессионалов по разъяснению основных положений программы реформ и их глубокому анализу.

Озвучу несколько месседжей, которые затронули в Послании.

Первый – подведение итогов расследования январских событий и выделяемая на этом фоне важность развития и укрепления демократических институтов, гражданских и правозащитных, наделение уполномоченного по правам человека особым статусом. Все это подтверждает: общественность обязательно узнает о результатах следствия. Здесь позиция Главы государства твердая и бескомпромиссная.

Второй посыл – усиление представительной роли АНК в верхней палате Парламента. Теперь пять депутатов будут рекомендованы ассамблеей в Сенат.

Несмотря на мнения некоторых о том, будто АНК как институт утрачивает свою основную миссию, считаю, что именно усиление ассамблеи в Сенате послужит ее укреплению, модернизации ее общественно-политической миссии. АНК предстоит трансформироваться в действенный орган по обеспечению общественного согласия, укреплению национальной идентичности.

Практически все общественные институты АНК, в том числе этнокультурные сообщества, составляют неправительственный сектор. В связи с этим особое значение обретает усиление роли институтов гражданского общества и СМИ, создание нового консолидирующего общество института – Национального курултая с участием представителей общественных советов, в том числе из регионов, депутатов, политических партий, членов АНК, экспертов. Это создаст принципиально новую межсекторальную платформу, на которой будут не только обсуждаться, но и приниматься решения для развития нового Казахстана, где институты гражданского общества станут реальными акторами демократических реформ.

По всей вероятности, потребуются изменения блока законодательных актов, касающихся формирования государственного социального заказа, деятельности Центра поддержки гражданских инициатив, который сегодня вызывает нарекания со стороны НПО неактуальностью тем для конкурса, отсутствием прозрачности процедур, объемом государственного финансирования.

Еще одна важная реформа кос­нется избирательной сис­темы. Внедряется смешанный ее тип – пропорциональный и мажоритарный, который не так давно применялся в избирательной системе Казахстана, а также используется многими странами как наиболее демократичная форма избирательного права. Это позволит расширить участие в выборах авторитетных кандидатов, широко узнаваемых в своих коллективах и регионах.

Предстоящее совершенствование административно-территориального устройства уже вызвало в обществе одобрение. Как представительница благодатной земли Жетысу с чувством гордости восприняла переименование области в исконную Жетысускую. Именно так ее название отражено в древних источниках, являю­щихся аманатом для современников.

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