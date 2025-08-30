Касым-Жомарт Токаев принял участие в прошедшей в Астане конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего»

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Выступая на конференции, посвященной 30-летию Основного закона страны, Глава государства подчеркнул, что Конституция – это незыблемый фундамент нашей Независимости и надежный ориентир укреп­ления государственности.

– Казахи – это народ, который всегда жил по законам Великой степи, не отступая от норм чести и совести. Ярчайшие примеры степных законов – «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»), «Есім ханның ескі жолы» («Исконный путь хана Есима»), «Жетi жарғы» («Семь установлений») хана Тауке. Эта традиция никогда не прерывалась. Наш народ прошел долгий исторический путь – от законов Степи до нынешнего Основного закона, – отметил он.

История

Основного закона

Как подчеркнул Глава государства, принятие в 1995 году на всенародном референдуме Конституции Республики ­Казахстан – это исторический для нашей страны момент.

Первый Основной закон страны был утвержден в 1993 году, но вскоре стало ясно, что нужна новая Конституция, соответствующая изменившимся реа­лиям, напомнил Президент. Для ее подготовки был создан специальный совет, в который вошли известные отечественные юристы и зарубежные эксперты. В обсуждении проекта Основного закона также участвовали миллионы граждан, были высказаны тысячи предложений.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что важно отдать должное упорному труду Первого Президента Нурсултана Абишевича ­Назарбаева, который, будучи Главой государства, сыграл решающую роль в процессе принятия Конституции.

– 30 августа 1995 года была принята новая Конституция – главный документ нашей ­Независимости. Основной закон открывали слова: «Мы, народ Казах­стана, объединенный общей исторической судьбой…». Наша Конституция укрепила Независимость и открыла нам путь к процветанию. Казахстан как самостоятельное государство стал полноправным членом мирового сообщества, – сказал Глава государства. – Конечно, время не стоит на месте. За тридцать лет в Основной закон шесть раз вносились поправки. Но будет верным сказать, что самые важные конституционные изменения, кардинально трансформировавшие нашу политико-правовую систему, были приняты три года назад. Тогда многие предлагали провести поправки через Парламент. Но, несмот­ря на трудности, был выбран иной путь. Я решил следовать принципу, согласно которому важнейшие решения, напрямую определяющие будущее страны, должны приниматься только путем референдума, – акцентировал Президент.

Он отметил, что в обществе сложился спрос на то, чтобы граждане могли открыто высказывать свою позицию по всем вопросам, касающимся судьбы страны. И инициативу о проведении в 2022 году референдума поддержал весь народ. Как подчеркнул ­Касым-Жомарт Токаев: статья, гласящая, что «единственным источником государственной власти является народ», воплотилась в реальность. И это оказало существенное влияние на политические процессы в обществе.

Отныне все важные решения в стране обсуждаются и принимаются всем народом. Яркий пример, напомнил Глава государства, недавний референдум о строительстве атомной электростанции.

– По сути, реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане. Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени, – продолжил Глава государства.

По его словам, тогда высказывались многочисленные предложения выйти на референдум с проектом новой Конституции, не ограничивать себя поправками в Основной закон. Эти предложения не были лишены смысла, выглядели юридически обоснованными и политически привлекательными. Однако Главой государства было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе.

– Это было сделано для демонстрации нашей неизменной приверженности основополагающим положениям Конституции, в интересах высших ценностей нашего государства – единства народа, обеспечения его спокойной и благополучной жизни, а также внутриполитической ситуации. Благодаря этому решению мы празднуем 30-летие Конституции, – подчеркнул Глава государства.

Всесторонняя модернизация

Тем не менее, как отметил Президент, положения Конституции, которые уже не соответствовали новым политическим реалиям и новым задачам всесторонней модернизации общества, были поставлены на утрату в ходе референдума.

– Мы провели важные преобразования и обновили треть статей Конституции. Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем Основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конс­титуции. Именно ради этого мы и проводили референдум, – сказал Касым-Жомарт­ Токаев.

Также был закреплен принцип «сильный Президент – влия­тельный Парламент – подот­четное Правительство», что помогло обеспечить баланс и создать эффективное взаимодействие в сис­теме власти. А норма об избрании Президента на один срок продолжительностью семь лет стала важнейшей политико-правовой новацией исторического значения.

Таким образом, по словам Главы государства, была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политичес­кие процессы в стране, обеспечивать их проз­рачность и предсказуемость.

В числе других значимых новелл: запрет близким родственникам Президента занимать руководящие должности в сис­теме государственного управления. Это решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире.

– С 2019 года мы поэтапно реа­лизовали несколько пакетов политических реформ, последовательно модернизировали политическую систему. Многие из присутствующих в этом зале были участниками этих крупных преобразований. Откровенно говоря, мы столкнулись со скепсисом со стороны определенной части политических кругов и даже с неприятием инициатив, направленных на обновление нашего общества. Сегодня мы убеждаемся в правильности нашего стратегического выбора, который ведет нас по пути прог­ресса к цивилизованному обществу. Референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед нашим государством стратегичес­ких задач. Всеобщая поддержка гражданами предложенного им нового политического курса усилила его необратимость, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил: в течение очень короткого по историческим меркам времени общество пережило фундаментальную эволюцию в сторону политической зрелости и гражданской ответственности. И развернуть вспять начатый процесс строительства Справедливого Казахстана уже никто не сможет.

– Вернуться в прошлое не поз­волят прежде всего молодые граж­дане нашей страны, – убеж­ден Президент. – Образованное поколение молодых людей устремлено в будущее, они хотят видеть Казахстан цивилизованным государством, идущим в ногу с требованиями новой эпохи.

Конституционная реформа 2022 года придала мощный импульс процессу политической модернизации.

Усилилась роль Парламента, возросла ответственность Правительства. Произошло перерас­пределение полномочий цент­ральных и местных органов исполнительной власти. По новым правилам были проведены выборы Президента, Сената, Мажилиса и маслихатов. Места в Парламенте получили различные политические партии. Смешанная избирательная система открыла дорогу независимым кандидатам, и, например, 90% депутатов маслихатов всех уровней были избраны по одномандатным округам. В течение четырех лет по новым правилам были избраны все сельские акимы.

С этого года, напомнил Президент, у казахстанцев появилась возможность напрямую избирать акимов районов и городов областного значения. Это, подчеркнул он, беспрецедентная практика в регионе Центральной Азии.

– В стране воплощается в жизнь концепция «слышащего государства», – акцентировал он. – Наши граждане стали активнее участвовать в процессе принятия решений, касающихся жизни государства. Особенно очевидным стало совпадение интересов власти и общества при реализации реформ. Все преобразования в стране осуществляются прежде всего во имя народа и будущих поколений. Поэтому в этот торжественный момент я хочу искренне поблагодарить всех соотечественников, участвовавших в этом историческом процессе. Действующая Конституция – это Основной закон, определяющий путь к передовому будущему и служащий на благо народа. Реформы, которые получили всеобщую поддержку, еще больше укрепили созидательный дух нашей Конституции, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Нынешний этап, по его словам, является важной вехой кардинальной модернизации в истории страны.

Человек, его жизнь, права и свободы

Президент подчеркнул, что Конституция нашей страны провозглашает высшими ценностями человека, его жизнь, права и свободы. Для того чтобы этот принцип неукоснительно соблюдался, в Казахстане проведен ряд важных реформ.

В первую очередь воссоздан Конституционный суд (КС) – важнейший институт, обеспечивающий верховенство права в стране, его решения и позиции составляют основу нового правоприменения, соответствующего духу справедливости. Граждане, которые считают, что определенные законы нарушают их права и свободы, могут обратиться в этот орган, и за два с половиной года в КС поступило более 11 тыс. обращений. Ряд неконституционных норм был выведен из правовой системы. Это, по мнению Главы государства, свидетельствует о высоком доверии граждан к введенному институту конституцион­ного контроля.

– С введением Административного процедурно-процессуального кодекса кардинально изменились подходы к регулированию публично-правовых отношений граждан с государством, – продолжил Касым-Жомарт

Токаев. – Благодаря инновационным новеллам кодекса традиционная линия судов на защиту исключительно государственных интересов претерпела положительную эволюцию, решения судов стали менее субъективными, более справедливыми. Нынешняя статистика показывает, что граждане и предприниматели выигрывают до 60 процентов дел против государственных органов. Проведенные реформы существенно повысили доверие к судебной системе, сделали процесс отбора и назначения судей более справедливым и прозрачным, усилили независимость судей, – отметил он.

Также было усовершенствовано судебное администрирование, началась полноценная оцифровка судопроизводства. Важным шагом в модернизации судебной системы Казахстана стало создание кассационных судов и введение с 1 июля 2025 года так называемой сплошной кассации. Усилены надзорные полномочия органов прокуратуры.

В результате реформы 2022 года конституционный статус получил институт уполномоченного по правам человека с открытием представительств во всех регио­нах. Теперь его независимость и иммунитет гарантированы Основным законом. Кроме того, омбудсмен наряду с Генеральным прокурором наделен правом обращения в Конституционный суд.

«Закон и Порядок» как основа прогресса

Как подчеркнул Глава государства, важнейший стратегический принцип для нашего государства – обеспечение верховенства права.

– Это основной критерий цивилизованного и передового общества. Безусловно, без соб­людения в стране принципа «Закон и Порядок» мы не сможем достичь прогресса и успеха. Государство, в котором торжествует закон, обязательно будет процветать, – убеж­ден Президент. – Это означает, что нам необходимо изменить наше сознание. Законопослушность и дисциплинированность должны укорениться в обществе. По сей день остаются актуальными слова Бауыржана Момышулы: «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды» («Без порядка нет государства. Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом»). Поэтому действия граждан, умышленно нарушающих законы, любые посягательства на общественный порядок и стабильность, непременно получат правовую оценку, – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость усиления правового воспитания в школах и высших учебных заведениях. Также большое влияние на правосознание молодежи оказывает воспитание в семье. Законы необходимо объяснять людям простым и понятным языком, и вестись такая информационная работа должна с самым широким охватом – и через СМИ, и через соцсети.

В целом, как подчеркнул Президент, родители, школа и государство должны сосредоточить все внимание на воспитании детей. Только так можно вырастить законопослушное поколение, уважающее не только свои, но и чужие права.

– «Закон и Порядок» – это важнейший принцип строительства Справедливого Казахстана, – вновь отметил Глава государства.

На принципах справедливости

Конституционная реформа заложила прочную правовую основу для проведения масштабных преобразований в государственной политике и открыла путь к реализации принципа «Справедливого государства» в политике, экономике, социальной сфере и судебной системе.

– Наш Основной закон провозглашает, что земля и все природные ресурсы принадлежат народу, – продолжил Президент. – Для реализации данного положения на практике была проделана большая работа. По моему поручению была разработана программа «Национальный фонд – детям», а половина ежегодного инвестиционного дохода фонда перечисляется на специальные накопительные счета детей. С прошлого года из Нацфонда было выделено более 1,5 миллиарда долларов. Это крайне важный проект, который даст подрастающему поколению уверенность в своем будущем. Все это реальные плоды обновленной Конституции, теперь Основной закон – это действительно полноценный, эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, огромный правозащитный потенциал действующей Конституции реализуется путем принятия целого ряда важнейших законов и специальных планов.

Так, был принят закон по противодействию торговле людьми. Вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Установлена уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак, усилено наказание за похищение человека.

Реализован ряд конкретных мер по гуманизации уголовного судопроизводства и повышению его эффективности, внесены существенные поправки в соответствующие кодексы. В связи с юбилеем Конституции был принят закон об амнистии.

– Все эти шаги обусловлены тем, что государство ставит во главу угла общечеловеческие ценности при реализации политики противодействия преступности и в вопросе социальной справедливости. Конституция должна служить правовой основой в деле защиты прав человека. Это незыб­лемый постулат государственной политики, – заявил Президент.

Он заверил, что Конституция и впредь будет служить важнейшим документом, прокладывающим путь к светлому будущему народа Казахстана. Основной закон нашей страны выступает зримым олицетворением нового общественного договора, нацеленного на укреп­ление общенациональной идентичности и продвижение идеологии неуклонного соблюдения закона и ответственного гражданства.

– Верховенство права – это путь к справедливому обществу и благополучной жизни наших граж­дан. Поэтому повторюсь: Закон должны уважать и блюс­ти все без исключения граждане нашей страны, – подчеркнул Глава государства.

Он призвал юридическое сообщество страны разъяснять гражданам основные положения Конституции и убеждать их в необходимости ответственного поведения в обществе в духе Закона и Порядка.

Новые времена – новые вызовы

По словам Президента, Конс­титуция РК убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации и ее устремленность в будущее. Неукоснительное следование ее букве и духу, формирование на этой основе высокой правовой культуры и нового качества нации – залог успеха нашей страны в новой исторической эпохе.

– В период нарастающей геополитической нестабильности и стремительного технологического развития модернизация законодательства приобретает особое значение. Тотальная цифровизация и искусственный интеллект порождают абсолютно новые смыслы и подходы к развитию государств и обществ, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

Он обратил внимание, что во многих странах развернулись острые общественные дискуссии и парламентские дебаты о роли и месте человека и даже о его выживаемости в новом постгуманистическом мире. Много вопросов вызывает также стремительное развитие биотехнологий, которые уже привели к серьезным правовым коллизиям и эрозии устоявшихся этических норм. Кроме того, законодатели неизбежно столкнутся с задачей защиты суверенитета своих стран путем переформатирования сис­темы международного права.

Поэтому, подчеркнул Глава государства, конституционализм никогда не будет стоять на месте. Он тесно сопряжен с процессом законотворчества, но уже в совершенно новых технологических, экономических и геополитичес­ких реалиях. Этот вопрос, по мнению Президента, должен находиться в фокусе пос­тоянного внимания и всестороннего исследования юридического сообщества Казахстана.

– Основной закон обладает огромным созидательным потенциалом. Каждая статья Конс­титуции отражает общие для всех граждан ценности, цели и интересы нашей единой нации. Конституционные, политичес­кие и экономические реформы, колоссальная сила и потенциал нашего народа, масштабные инвестиции в образование, науку и культуру – все это в совокупности проложило путь к позитивным переменам в стране. Мы должны ценить наши достижения. Это тоже одно из проявлений справедливого государства, – убежден Президент.

А достижений у современного Казахстана немало: наши соотечественники, уверенно идущие к достижению целей, добиваются­ успехов в образовании, науке, искусстве, бизнесе, спорте и других областях.

Стать поколением эпохи Возрождения

Казахстан всегда остается страной, открытой миру, ставит перед собой ясные цели, и, как убежден Глава государства, нас ждет светлое будущее.

– Мы прилагаем большие усилия, чтобы стать передовым государством, использующим цифровизацию и искусственный интеллект на благо народа. На сегодняшний день во всех регио­нах ведется строительство и реконструкция тысяч километров дорог. Возводятся аэропорты и мосты, начато строительство объектов водоснабжения. Вводятся в эксплуатацию объекты жилищно-коммунального хозяйства и другой жизненно важной инфраструктуры. В целом перед Правительством поставлена конкретная задача – уделить особое внимание качеству строительства инфраструктурных объектов. Этот вопрос будет находиться на контроле Правительства и правоохранительных органов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также напомнил, что ежегодно в стране открываются сотни новых производств, в том числе в сфере высоких технологий. Таким образом, формируется прочный индустриальный фундамент национальной экономики. Ведется системная работа по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для бизнеса, поддержке регионов.

Благодаря принятым мерам экономический рост за семь месяцев текущего года превысил 6%. Это, по словам Президента, не случайность, а результат больших усилий и последовательной реализации глубоких реформ.

– Благодаря системной и слаженной работе, непоколебимому единству народа наша страна вступила в новый этап своего развития, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Казахстан уверенно движется по пути прогресса. Сегодня, не отвлекаясь на пустые разговоры, мы должны твердо следовать этому курсу и идти вперед – к всеобщему процветанию. Только так мы сможем достичь великих свершений как передовая нация и покорить новые вершины. Мы должны войти в историю как поколение эпохи Возрождения казахского народа. Нам выпала ответственность жить в это время и вместе формировать будущее страны. Нашему поколению предстоит не просто быть свидетелями перемен, а самим творить великие свершения. Мы должны оставить потомкам развитое, цивилизованное и правовое государство. Это наш исторический долг, – заявил Глава государства.

Для достижения этой цели мы строим Справедливый, Чис­тый, Безопасный и Сильный Казах­стан. Главная задача – стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосос­тояние народа, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие.

Обращаясь к участникам встречи, Президент также напомнил, что 8 сентября он выступит с Посланием народу, в котором определит важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны.